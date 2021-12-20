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防Omicron變異株蔓延 以色列擬禁國人赴美

中央社／耶路撒冷19日電

以色列衛生部門今天建議禁止全國民眾前往美國，並將數個歐洲國家列入COVID-19「紅色（警戒）名單」，以遏止Omicron變異株疫情擴散。

由於擁有以色列、美國雙重國籍者人數多達數以十萬計，加上兩國關係密切，下令禁止以色列公民和居民赴美，是以國總理班奈特（Naftali Bennett）政府（防疫）的重要一步。

班奈特表示，以色列正處於第5波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

班奈特在內閣會議結束後召開記者會說：「Omicron變異株已經蔓延到這裡了，且擴散速度很快。」

班奈特稍早重申，他將持續實施旅行限制，以避免進一步祭出封鎖措施。

他說，南非上個月發現Omicron變異株時，以色列火速祭出旅行限制，藉此獲得「寶貴時機」。

班奈特說，「許多歐洲國家不是已經封鎖，就是準備封鎖」，強調對以色列來說，「（防疫）時機正一點一滴流失」。

以色列衛生部門稍早建議，禁止以國公民和居民前往法國、愛爾蘭、挪威、西班牙、芬蘭、瑞典及阿拉伯聯合大公國旅行，國會議員今天批准相關建議。

英國和丹麥早已被列入紅色名單，絕大多數的非洲國家更是如此。

除了美國之外，以色列衛生部門也建議將加拿大、比利時、義大利、德國、匈牙利、摩洛哥、葡萄牙、瑞士和土耳其列入紅色名單，正等候政府和國會議員批准相關指南。

在以色列當局更新紅色名單之際，以國公民和居民若已在名單中的國家，返國後須隔離一週。

除非獲得特殊許可，否則來自所有國家的非居民外籍人士皆不得入境。

班奈特呼籲民眾在家工作，並鼓勵父母讓孩子接種疫苗

他說：「我們的目標是在儘可能不影響經濟和教育的情況下，勇敢面對這波（疫情）。」

「要達成這項目標，就得降低感染率，並讓以色列兒童儘快施打疫苗。」

以色列國家抗疫專家小組主席巴雷克（Ran Balicer）表示，實施旅行禁令可讓國內民眾維持絕大部分的日常生活。

他說：「預防境外移入和減緩國內傳染的限制越嚴格，就越能鬆綁打亂經濟和日常生活的防疫規定。」

巴雷克估計，一旦出現國內Omicron個案增加、境外移入病例相對減少的情況，以色列就會鬆綁相關限制。

他說，目前還不清楚Omicron變異株是否會增加重症和死亡風險。

以色列人口約930萬，其中有410萬人已接種3劑COVID-19疫苗。以國目前正在為年齡介於5歲到11歲的兒童施打疫苗。

以色列 Omicron 疫苗

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