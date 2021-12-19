不滿強生 英脫歐大臣請辭

英國負責脫歐事務的脫歐大臣佛羅斯特請辭下台。(美聯社)

英國 負責脫歐 事務的脫歐大臣佛羅斯特（David Frost）已請辭下台，並且表達他對首相強生的脫歐協商立場、及防疫 措施的不滿，對已因國內疫情而焦頭爛額的強生，形成最新打擊。

佛羅斯特在措辭強烈的辭職信中表示，他對保守黨政府目前施政方向感到不滿，也不樂見當局目前的脫歐立場，並且反對再度封鎖之類的防疫措施，「我們必須學著和新冠病毒共存，我希望我們能很快重回正軌，不該被其他地區已實施的強制措施所吸引」。

他在一周前提出辭呈，也與強生達成共識，會在明年1月卸任，但因消息曝光，因此應該「立即生效」。英國周日郵報19日報導，佛羅斯特因為對政府的施政方向「幻滅」而請辭，將在明年1月下台，原因包括反對政府的防疫限制、增稅政策、及環境政策的成本。

佛羅斯特是強生政府脫歐策略的主要制定者，他的請辭將為英國即將與歐盟展開的北愛爾蘭協商、脫歐的未來增添不確定性，也成為強生內閣的最新衝擊。

近來一連串醜聞與政治打擊都正在削弱強生的領導權威，保守黨內部也為防疫策略而爭論不休，引發外界懷疑強生還能掌權多久。

不過，英國的新冠確診人數持續暴增，首席科學顧問團隊也警告，英格蘭的每日新增病例可能增至數十萬人，各界也在揣測強生內閣是否會採取進一步的防疫措施。