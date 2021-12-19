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Omicron衝擊跨年 歐洲多國防疫升級

國際組／綜合外電報導
Omicron變異株全球擴散，衝擊歐美聖誕與跨年假期活動。圖為一名英國年輕人在接種疫苗。(美聯社)
Omicron變異株全球擴散，衝擊歐美聖誕與跨年假期活動。圖為一名英國年輕人在接種疫苗。(美聯社)

新冠病毒Omicron變異株全球擴散，衝擊歐美聖誕與跨年假期活動。英國單日新增Omicron確診病例已破萬人，法國祭出變相強制接種疫苗新規定，荷蘭18日宣布實施封鎖規定，學校及部分場所即日起至少關閉3周。

荷蘭總理呂特宣布實施防疫封鎖措施，所有非必要商店、文化和娛樂場所都必須暫時關閉至明年1月14日，學校則至少將關閉到明年1月9日。每戶住家最多兩名訪客，室外群聚也以兩人為限。

英國18日新增9萬418例新冠肺炎確診病例，Omicron變異株單日新增病例突破萬例。德國19日起將英列入「新冠高風險國家」，入境的英國旅客不論有無接種疫苗，皆須隔離兩周。

法國每日新增病例破5萬，政府祭出更嚴格措施，巴黎市政府18日宣布取消原訂於香榭大道的跨年與煙火活動。法國政府計畫提出草案，明年初起將變相強制民眾打疫苗，把「健康通行證」改為「疫苗通行證」，也就是只有完整接種疫苗才能作為證明，篩檢結果將無法作為有效通行證。

歐盟執委會主席范德賴恩警告，Omicron變異株可能在下月中旬前遍布歐洲。歐洲疾管署表示，不能只依賴疫苗防疫，戴口罩、在家上班、少去人多場所等皆是短期內有效避免增加醫療系統負荷的措施。

全球截至12月19日上午7時的主要國家疫情。(製表／大陸中心)
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疫苗 Omicron 英國

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