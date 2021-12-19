倫敦Omicron病例激增 市長宣布進入重大事件狀態

倫敦一名醫護人員18日在為民眾進行新冠病毒採檢。（Getty Images）

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）具高度傳染力的Omicron 變異株肆虐，英國 確診病例激增，倫敦市長宣布進入「重大事件」狀態，協助首都各大醫院因應住院人數的飆升。

路透報導，英國衛生安全局（UKHSA）最新數據顯示，英國各地Omicron確診病例於格林威治標準時間17日18時來到約2萬5000例，比24小時之前增加1萬多例。

英國衛生安全局數據同時顯示，Omicron變異株造成的死亡病例16日增至7人，高於14日通報的1人。Omicron造成的住院人數也從65人增至85人。

倫敦染疫住院人數本周攀升近30%之後，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布倫敦進入「重大事件」（major incident）狀態，讓各局處可以加強協調，並有機會自中央政府取得更多協助。

法新社報導，沙迪克汗曾於今年1月8日上一波疫情 來襲期間宣布進入「重大事件」狀態，但隨著確診數降低，1個月後撤銷命令。

他今天說：「Omicron變異株病例在首都激增的情況引發重大關切，有鑑於COVID-19對這個城市的威脅，我們因此再次宣布進入重大事件狀態。」

官員昨天表示，倫敦新增COVID-19確診病例中，估計逾8成為Omicron變異株。

路透社報導，首相強生（Boris Johnson）將於周末召開緊急應變會議，與自理公衛的蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地方政府開會。

英國廣播公司（BBC）報導，根據外洩的政府衛生顧問的會議紀錄，模型顯示，若不祭出防疫限制措施，2022年初英格蘭的染疫住院人數將增至3倍來到單日至少3000人。

「泰晤士報」（The Times）報導，官員正在草擬規範，若實施，耶誕節過後英格蘭將嚴禁市內群聚兩周，只有工作場合例外，而酒吧和餐廳也只限室外餐桌服務。

報導中說，民眾可以室外群聚，但最多6人。

「泰晤士報」說，然而，各部會大臣尚未正式考慮相關計畫。強生昨天也說，「我們不會讓活動停擺」。

英國COVID-19單日新增病例數今天來到9萬418例，雖低於昨天的9萬3000多例的歷史新高，但也是史上單日次高。不過，周末期間的確診數原本就會走低。

英國截至12月18日的7天確診數，比前一周增加了44.4%。