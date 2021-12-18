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法國抗疫祭出強制疫苗法案 巴黎取消跨年活動

中央社巴黎18日專電
上千名反疫苗人士高舉「自由」布條，走上巴黎街頭，幾乎無人佩戴口罩。(美聯社)
上千名反疫苗人士高舉「自由」布條，走上巴黎街頭，幾乎無人佩戴口罩。(美聯社)

面對每日破5萬的新增病例與聖誕連假，法國政府祭出更嚴格的抗疫措施。預計明年初起，將變相強制民眾施打疫苗，巴黎市政府今天也宣布取消原訂於香榭大道的跨年與煙火活動。

本周末為法國聖誕連假前的最後一個周末，COVID-19（2010冠狀病毒疾病）確診人數卻不斷飆升，每天新增病例已超過5萬人。總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨晚在防疫會議後宣布，將採取進一步措施，以防堵第5波疫情

卡斯特克斯警告，Omicron正以「閃電般」速度在歐洲傳播，每2到3天確診病例就翻一倍，並將自2022年初起成為法國主要病毒株。

其中將上路的主要措施，便是把「健康通行證」（passe sanitaire）改為「疫苗通行證」（passe vaccinal），也就是只有完整施打完疫苗才能作為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再作數，無法轉為有效通行證。

該草案將於1月初在兩院進行審議，目的是「使管控與懲處假護照的條件更為嚴格」。卡斯特克斯說道：「因幾百萬名法國人不願接種就讓全國陷入生命險境，令人無法接受... 我們要向未施打者祭出更嚴格的限制，因為醫院重症室目前人滿為患，主要都是未接種者。」

換言之，若法案通過，未完整接種者將無法進入餐廳、文化、運動等場所，而可以接種追加劑的時間也將從原本施打第2劑後5個月，縮短至4個月。

此外，卡斯特克斯也呼籲各地方市長取消跨年晚會活動與煙火，且跨年期間，民眾禁止在街上喝酒，以減少Omicron變異株群聚傳播。他也希望民眾減少節慶團聚人數，但並未如去年訂出門檻。

有鑑於此，巴黎市政府今天宣布將回應政府呼應，取消原訂於香榭大道（Champs-Elysées）上舉辦的跨年音樂會與煙火施放活動，避免群聚。

巴黎市政府向法新社證實，「由於疫情再起以及政府新措施，巴黎市政府很遺憾宣布，必須取消31日晚間原訂於香榭大道上的所有活動。今年將不會施放煙火，也不會有DJ演出。」

歐洲各國近日無不拴緊螺絲，祭出更嚴格措施以面對Omicron變異株以及聖誕假期，因此，自今年夏天開始的每周六反疫苗示威也重振聲量。今天倫敦、巴黎、盧森堡、畢爾包、亞維儂等各歐洲城市都舉行反疫苗遊行。

上千名反疫苗人士高舉「自由」布條，走上巴黎街頭，幾乎無人佩戴口罩。極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲里波（Florian Philippot）等部分政治人物，也極力號召民眾參與。

衛生部長維宏（Olivier Véran）今天首度向媒體清楚表達疫苗通行證的作用，就是「變相強制施打疫苗，但更有用。它能避免讓未施打疫苗者進入酒吧、餐廳等接待民眾的地方，這比在街上抓到然後開100歐元罰單更有效。」

「重點不是要懲罰... 而是『現在我們別無選擇』，我們不能讓醫院人滿為患、不能再活在疫情威脅下，只因500萬人仍不願選擇保護自己。」

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