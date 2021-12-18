食物中毒事件引造謠 富士康印度廠爆員工示威

鴻海集團旗下富士康清奈手機組裝廠外。(Getty Images)

印度 媒體報導，鴻海集團旗下富士康（Foxconn）清奈手機 組裝廠的員工，昨晚因本周稍早的宿舍食物中毒事件而占據街頭示威，但消息人士說，示威已經結束。

截至發稿時間為止，富士康公司並未針對此一事件，做出回應。

「印度人報」（The Hindu）今天引述消息人士報導，由於外傳富士康清奈廠有一名印度女員工因食物中毒而死，而在清奈市（Chennai）郊區的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）聚集示威。

報導說，3天前，富士康清奈廠位於提魯瓦盧爾區（Tiruvallur）的其中一棟員工宿舍，發生食物中毒事件，有4名女性員工住院，這4人當中已有3人出院，一人情況狀況良好。

報導稱，昨天有謠言傳出，有中毒員工死亡，激起員工憤怒。

印度斯坦時報說，當地勞工部 官員已與示威員工交涉及澄清謠言，部分示威者今天下午已經散去，但有一部分拒絕離開。

另方面，印度ABP Nadu電視台則報導，宿舍裏5000名員工當中，近100人因食物中毒送醫。昨天所有人都已出院，但有8人未回宿舍，引起其他員工猜測是否死亡。

員工要求資方說明這8人的情況，並要求宿舍方保證食物安全，多達1000人昨晚因此走上街頭。

不過，一名消息人士傍晚向中央社表示，這次的示威已經和平結束，交通也已恢復正常，富士康工廠的營運不會受到影響。

另一名要求匿名的台商表示，富士康清奈廠的員工大多數是約聘工人，有可能是受到有心人煽動而發動示威，也有可能其實是針對人力仲介公司。