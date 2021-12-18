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北海道大雪 札幌、小樽24小時降雪逾50公分創新高

中央社／東京18日電
日本北海道靠日本海地區等地受強烈冬季型態氣壓分布影響，18日都降下大雪，其中在札幌市及小樽市的24小時降雪量雙創當地觀測史新高紀錄。圖為當地居民分享人行道已被大雪覆蓋。（取材自推特@FujitaOfficial）
日本北海道靠日本海地區等地受強烈冬季型態氣壓分布影響，18日都降下大雪，其中在札幌市及小樽市的24小時降雪量雙創當地觀測史新高紀錄。圖為當地居民分享人行道已被大雪覆蓋。（取材自推特@FujitaOfficial）

日本北海道靠日本海地區等地受強烈冬季型態氣壓分布影響，今天都降下大雪，其中在札幌市及小樽市的24小時降雪量雙創當地觀測史新高紀錄。

日本「北海道新聞」報導，札幌管區氣象台表示，札幌市到當地時間今天清晨5時止的24小時降雪量為55公分，小樽市今天凌晨2時止的24小時降雪量53公分，雙雙創當地觀測史上新高。

北海道今天氣溫也相當低，轄內173個地點中，有108地創今年冬季最低溫紀錄。

JR北海道公司受降雪影響，共有71個鐵路車次停駛；新千歲機場也有10個國內線航班停飛；新日本海渡輪公司停航一個船班，津輕海峽渡輪公司停航3個船班。

日本放送協會（NHK）報導，雖然預料降雪到今天下午將趨緩，但民眾仍應警戒大雪影響交通，並注意積雪導致的停電及落雪等。

降雪 日本 低溫

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