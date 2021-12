英國政府聖誕趴醜聞 內閣秘書被燒到退出調查團

內閣秘書凱斯的部門傳出也有違反防疫封鎖規定聚會後,他今天辭去負責調查上述醜聞的工作。(路透)

英國 政府辦公室爆出去年違反防疫 封鎖規定開聖誕派對的醜聞,內閣秘書凱斯(Simon Case)的部門傳出也有類似聚會後,凱斯今天辭去負責調查上述醜聞的工作。

英國首相強生(Boris Johnson)辦公室發言人說:「為確保公眾對當前的調查工作仍有信心,內閣秘書已自行迴避,不參與剩餘的調查程序。」

聲明說,調查工作將由英國住房社區暨振興地方部(Department for Levelling Up, Housing and Communities)官員葛瑞(Sue Gray)完成,「她將查明事實並將調查結果呈交首相」。

路透社報導,本月稍早曝光的一段影片顯示,強生幕僚曾開玩笑地談論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場聖誕派對,引發政敵和民眾譴責聲浪。

強生隨後下令凱斯調查此事。強生先前表示,屬下向他保證沒有違反防疫規定,並未舉行派對。

然而這起醜聞仍讓不少選民感到沮喪,認為政府去年要他們犧牲聖誕活動,唐寧街卻偷開派對,讓人有「只許州官放火,不許百姓點燈」之感。

強生所屬的保守黨今天意外輸掉了一個先前穩當的國會席次後,強生自家議員加強施壓,要求改革首相辦公室運作。

路透社稍早報導,中間派自由民主黨 (Liberal Democrats)候選人摩根(Helen Morgan)今天以近6000票的差距贏得北施洛普夏郡(North Shropshire)席次,顛覆保守黨2019年以2萬3000票拿下的席次。

摩根表示,選民已高聲表明:「強生,派對結束了(the party is over)。」此話帶有雙關含意,也可翻作「政黨完蛋了」,party在英文中,有派對和政黨的意思。

專門報導政治消息的網站Guido Fawkes指出,凱斯的私人辦公室去年12月曾舉辦兩個活動,凱斯隨後退出調查團。英國廣播公司(BBC)報導,當時其中一個活動的邀請函上寫著「聖誕派對」。

據BBC報導,政府發言人說,辦公室職員曾參與一場線上問答比賽,少數人在各自辦公桌上連線參與。

發言人還說,凱斯沒有參與這個活動,但到他個人辦公室途中,曾路過團隊辦公室。