我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抖音校園攻擊傳聞四起 家長擔憂 不讓孩子去學校

助長鴉片類藥物危機 普度破產和解遭駁回

巴西擬對5至11歲兒童施打輝瑞／BNT疫苗

中央社／記者唐雅陵聖保羅17日專電
圖為女童接種疫苗示意圖。（新華社）
圖為女童接種疫苗示意圖。（新華社）

巴西國家衛生監督局（Anvisa）16日批准對5至11歲兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19疫苗，但衛生部稱將與社會大眾討論後再做決定。

儘管批准在巴西使用藥物和疫苗是國家衛生監督局的職能，且負責監管衛生部，但衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，將分析國家衛生監督局的決定，並舉行公開聽證會，與科學界和社會大眾就此事進行廣泛討論。

國家衛生監督局長托雷斯（Antônio Barra Torres）接受巴西環球新聞（GloboNews）採訪強調，已經諮詢過專家，希望衛生部能迅速做出決定；為批准輝瑞的兒童疫苗，國家衛生監督局聽取幾個醫療組織的意見，包括巴西兒科學會和巴西免疫學會。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直否認接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗的好處，16日他在網路直播節目強調疫苗的潛在副作用，例如可能出現胸痛、缺氧或心悸，建議由父母決定是否讓子女接種疫苗。

巴西感染管制專家芮契曼（Rosana Richtmann）指出，美國已經對5至11歲兒童接種超過500萬劑疫苗，證實與疫苗相關的安全性在科學界想要的範圍內，所以好處實際上超過風險。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在記者會說，無論衛生部決定如何，他已經指示聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）和免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）與輝瑞協商購買兒童COVID-19疫苗。

根據多利亞的說法，聖保羅州政府有資金和條件加快兒童接種疫苗的進程，衛生廳已致函輝瑞傳達購買意願，同時要求衛生部盡快展開對5至11歲兒童接種疫苗。

聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）15日也向國家衛生監督局提出申請，要求將中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與布坦坦研究所合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac用於3至17歲的兒童和青少年。

聖保羅州政府已經預留1200萬劑CoronaVac，一旦國家衛生監督局批准，立即開始對此年齡層進行疫苗接種。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）指出，一些國家已經開始對兒童施打CoronaVac，國家衛生監督局在9天內完成評估和授權輝瑞疫苗，現在也應該以同樣速度評估CoronaVac。

克福里強調，現在最重要的是衛生部應盡快確定適用於兒童的疫苗接種策略，購買所需疫苗後馬上開始對兒童接種疫苗。

疫苗 巴西 輝瑞

上一則

連小黃瓜都買不下手 苦冷寒冬籠罩土耳其

延伸閱讀

玫瑰花車遊行安全規則：無篝火、無帳篷、無未種疫苗

玫瑰花車遊行安全規則：無篝火、無帳篷、無未種疫苗
世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單

世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單
不打疫苗請離開 海軍逼退5731水兵、陸軍擬裁3800人

不打疫苗請離開 海軍逼退5731水兵、陸軍擬裁3800人
開綠燈 參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天

開綠燈 參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天

熱門新聞

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
立陶宛外交部宣布已將駐中國外交人員全數撤離，未來使館業務將透過遠端運作。圖／取材自立陶宛外交部官網

因台灣使兩國關係惡化 立陶宛外交代表團全面撤出中國

2021-12-15 07:03
南韓總統文在寅13日表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布1950-1953年韓戰正式結束，而首爾方面將推動讓其成真。圖為他13日訪問澳洲的照片。（歐新社）

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

2021-12-12 21:59
輝瑞新冠口服藥Paxlovid在義大利製造包裝。（路透）

最新資料顯示 輝瑞新冠口服藥能降低重症死亡率89%

2021-12-14 08:09

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒