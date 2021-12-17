巴西擬對5至11歲兒童施打輝瑞／BNT疫苗

圖為女童接種疫苗示意圖。（新華社）

巴西 國家衛生監督局（Anvisa）16日批准對5至11歲兒童施打輝瑞 /BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19疫苗 ，但衛生部稱將與社會大眾討論後再做決定。

儘管批准在巴西使用藥物和疫苗是國家衛生監督局的職能，且負責監管衛生部，但衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，將分析國家衛生監督局的決定，並舉行公開聽證會，與科學界和社會大眾就此事進行廣泛討論。

國家衛生監督局長托雷斯（Antônio Barra Torres）接受巴西環球新聞（GloboNews）採訪強調，已經諮詢過專家，希望衛生部能迅速做出決定；為批准輝瑞的兒童疫苗，國家衛生監督局聽取幾個醫療組織的意見，包括巴西兒科學會和巴西免疫學會。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直否認接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗的好處，16日他在網路直播節目強調疫苗的潛在副作用，例如可能出現胸痛、缺氧或心悸，建議由父母決定是否讓子女接種疫苗。

巴西感染管制專家芮契曼（Rosana Richtmann）指出，美國已經對5至11歲兒童接種超過500萬劑疫苗，證實與疫苗相關的安全性在科學界想要的範圍內，所以好處實際上超過風險。

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在記者會說，無論衛生部決定如何，他已經指示聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）和免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）與輝瑞協商購買兒童COVID-19疫苗。

根據多利亞的說法，聖保羅州政府有資金和條件加快兒童接種疫苗的進程，衛生廳已致函輝瑞傳達購買意願，同時要求衛生部盡快展開對5至11歲兒童接種疫苗。

聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）15日也向國家衛生監督局提出申請，要求將中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與布坦坦研究所合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac用於3至17歲的兒童和青少年。

聖保羅州政府已經預留1200萬劑CoronaVac，一旦國家衛生監督局批准，立即開始對此年齡層進行疫苗接種。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）指出，一些國家已經開始對兒童施打CoronaVac，國家衛生監督局在9天內完成評估和授權輝瑞疫苗，現在也應該以同樣速度評估CoronaVac。

克福里強調，現在最重要的是衛生部應盡快確定適用於兒童的疫苗接種策略，購買所需疫苗後馬上開始對兒童接種疫苗。