我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會理事預期 美國明年春季啟動升息

四巫日波動性高 道指大跌532點

助澳洲造艦計畫再進一步 AUKUS共同指導小組已開兩次會

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統、英國首相強生和澳洲總理莫里森(圖左)日前共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，成立三國新安全倡議AUKUS，允許三國之間進行更加深入的國防合作，並將支持澳洲打造核動力潛艦艦隊。歐新社
拜登總統、英國首相強生和澳洲總理莫里森(圖左)日前共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，成立三國新安全倡議AUKUS，允許三國之間進行更加深入的國防合作，並將支持澳洲打造核動力潛艦艦隊。歐新社

9月成立的美國、英國與澳大利亞三國新安全倡議AUKUS，承諾協助澳洲自製核動力潛艦，被視為「劍指中國」，預防北京在南海和印太的擴張；白宮17日表示，AUKUS的共同指導小組本月已舉行兩次會議，敲定未來工作細節，將強化合作與互操作性。

拜登總統、英國首相強生和澳洲總理莫里森15日共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，成立三國新安全倡議AUKUS，允許三國之間進行更加深入的國防合作，並將支持澳洲打造核動力潛艦艦隊。

根據當時的聯合聲明，三國預計花18個月探索合作模式，美英技轉支持澳洲自製成立核動力潛艦艦隊，強調互操作性、通用性與互利；此外，還會在網路、人工智慧、量子科技與海下科技等新興技術上合作，並深化三方訊息與科技共享。

不僅中國表達強烈不滿，原本為澳洲造艦的法國，因此丟了數百億元的採購合約，也對澳洲和美國提出召回大使等強烈外交抗議手段。

三國在上月21日簽署協議，允許彼此交換敏感的「海軍核動力推進資訊」；根據白宮17日公布的訊息，AUKUS成立共同指導小組，在本月舉行兩次會議，分別針對澳洲造艦及新興科技。

白宮表示，共同指導小組在本月9日和14日在五角大廈舉行兩次會議，分別討論先進能力及澳洲打造核動力潛艦計畫。

有關造艦，白宮表示，三方重申協助澳洲盡早實現造艦計畫，同意在為期18個月的諮詢作業中，商討最佳技轉方案使澳洲能獲得核動力潛艦，讓工作小組能詳細檢視所有步驟，以確保澳洲造艦計畫可行。

至於新興科技，白宮說，與會者確定了攸關一系列關鍵能力和科技領域的合作機會，承諾大幅深化合作，增強互操作性，從而強化印太和其他地區的安全穩定；三國承諾在2022年初之前敲定工作計畫，除了「網路、人工智慧、量子科技及海下能力」，這場會議也討論到其他更多的技術，同意共尋可能的合作機會。

白宮表示，三國代表也討論，如何確保這項潛艦計畫，能維持三國在全球非核擴散議題中的長期領導地位，包含與國際原子能總署密切諮商；與會者強調三國持續堅定支持非核擴散的制度與遵守非核擴散條約，將信守相關義務與承諾，也會盡可能落實最嚴格的非核擴散標準。

澳洲 白宮 AUKUS

上一則

從處決到親自掌握核武 金正恩執政十年站穩腳跟

下一則

義大利男假冒婦科醫師線上看診私處 400名女性受害

延伸閱讀

助澳洲造艦計畫再進一步 AUKUS共同指導小組已開兩次會

助澳洲造艦計畫再進一步 AUKUS共同指導小組已開兩次會
強風吹走充氣城堡 澳洲5童遭拋飛10公尺高後重摔亡

強風吹走充氣城堡 澳洲5童遭拋飛10公尺高後重摔亡
牠有1306隻腳…學者在西澳洲首度發現「千足」新物種

牠有1306隻腳…學者在西澳洲首度發現「千足」新物種
澳洲抗中勢力受奶茶聯盟啟發 宣布正式組黨

澳洲抗中勢力受奶茶聯盟啟發 宣布正式組黨

熱門新聞

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
立陶宛外交部宣布已將駐中國外交人員全數撤離，未來使館業務將透過遠端運作。圖／取材自立陶宛外交部官網

因台灣使兩國關係惡化 立陶宛外交代表團全面撤出中國

2021-12-15 07:03
南韓總統文在寅13日表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布1950-1953年韓戰正式結束，而首爾方面將推動讓其成真。圖為他13日訪問澳洲的照片。（歐新社）

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

2021-12-12 21:59
輝瑞新冠口服藥Paxlovid在義大利製造包裝。（路透）

最新資料顯示 輝瑞新冠口服藥能降低重症死亡率89%

2021-12-14 08:09

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種