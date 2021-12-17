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印度Omicron病例破百 多有旅行史或為接觸者

中央社新德里17日專電
印度一家工廠，醫護人員在給工人接種新冠疫苗。(美聯社)
印度一家工廠，醫護人員在給工人接種新冠疫苗。(美聯社)

印度衛生部表示，印度Omicron變異株確診病例今天已經破百，以西部馬哈拉什特拉省最多，病例多數有旅行史或是相關接觸者。

印度衛生部次長阿加渥（Lav Agarwal）今天在記者會上說，印度Omicron病例截至下午已達101例，範圍廣及13個省份。

阿加渥說，病例人數最多的地區為：馬哈拉什特拉省（Maharashtra）32例，德里首都轄區22例，以及拉吉斯坦省（Rajasthan）17例。

馬哈拉什特拉省首府是商業大城孟買，32例當中包括一名3歲孩童和一名18個月大嬰兒；德里今天則新增12例。

阿加渥補充，境內的Omicron病例多數有旅行史或是相關接觸者，但未詳述所謂旅行史是指國內或是國外。

印度於本月2日發現首例Omicron病例，衛生官員稍早前表示，所有Omicron病例均屬輕症。

就整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數字而言，印度今天新增7447例，連續第20天低於1萬例，另有391例死亡。

另方面，印度醫學研究委員會（ICMR）主席巴加瓦（Balram Bhargava）呼籲民眾出門應戴口罩、避免不必要的旅行和群聚活動，低調度過宗教節慶。

印度COVID-19專案小組首長保羅（VK Paul）警告，若比照歐洲國家Omicron傳染率，印度Omicron新增病例有可能達到每天130萬到140萬例之多。

印度 Omicron 口罩

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