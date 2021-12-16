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拚連任？法國總統馬克宏低頭為疫情決策認錯

編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏。Getty Images
法國總統馬克宏。Getty Images

法國總統馬克宏尚未正式宣布明年4月競選連任，迴避回答所有相關問題，但路透稱他實際上已開始競選。馬克宏在15日訪談中特別承認疫情決策錯誤，及態度過於刻薄，並稱已從錯誤中學習，決心持續改革法國，提升形象。

馬克宏面臨反對派挑戰日益增強，加上言語尖刻又高高在上的行事風格，使許多選民感到不滿並消耗他的人氣，可能會是他連任的重大障礙。

馬克宏表示，新冠疫情和他的決策錯誤使他自慚形穢，並從中學到很多。他在法國電視一台國電視一台（TF1），及其旗下新聞台（LCI）15日播出的訪談中表示，「我從疫情中學到一些東西，並對一些事物比過去更有意識」，例如法國醫院需要協助。

儘管民調長久以來顯示，馬克宏能輕鬆成功連任法國總統，但現在選情似乎比較不明。馬克宏15日極力表示，自己已從錯誤中學習。

一名年輕失業男子2018年9月在法國總統府愛麗舍宮開放參觀時，向馬克宏表示，他寄給市政廳履歷和求職信，但都石沉大海。馬克宏建議他，從人力需求高的餐飲或建築業下手，說自己可能過個馬路並詢問一下就能幫男子找到工作。許多法國民眾批評，馬克宏這番言論缺乏同理心又無知。

馬克宏表示：「我有時態度很刻薄，我已了解如果對每個人沒有極大的尊重，就無法改變事情。我曾經犯過錯嗎？當然，我犯過很多錯。」

馬克宏也在訪談中表示，他一如既往下定決心，持續改革法國。

馬克宏 疫情 民調

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