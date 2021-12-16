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金正恩掌權十年 公開處決23人 7例因K-pop喪命

編譯周辰陽／即時報導
南韓人權組織「轉型正義工作組」發布報告，指稱北韓在金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。(路透)
南韓人權組織「轉型正義工作組」發布報告，指稱北韓在金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。(路透)

紐約時報與自由亞洲電台（RFA）15日報導，南韓人權組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group, TJWG）發布報告，指稱北韓金正恩統治的10年期間，至少舉行過23場公開處決，有7人的罪名是觀看或散布南韓流行音樂（K-pop）影像。

TJWG在《繪製金正恩治下殺戮地圖：北韓對國際壓力的反應》（Mapping Killings Under Kim Jong-un: North Korea’s Response to International Pressure）報告裡，TJWG訪問683名脫北者。若將時間訂在金正恩2011年12月就任國家領導人至2018年期間，TJWG錄得27分「國家批准處決位置」（state-sanctioned killing sites）的證言，並指其中23次是公開行刑。

報告指出，公開處決的主要方法是派出行刑隊槍決（Firing Squad），3名士兵各開3槍，合計9槍處決犯人。在23次的公開處決中，有21人死於槍決，另外2人則死於吊刑。

證詞指出，金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，7例是因為觀看與散布南韓影像，毒品相關罪名與賣淫各有5例，有4例是因為人口販賣，謀殺或謀殺未遂及猥褻行為則各有3例。

TJWG執行主管李英煥（Lee Younghwan，音譯）告訴RFA韓語服務，自金日成1948年建立北韓政權起，隨著金家三代的每一位領導人更迭，公開處決的最常見原因也有所變動，像金日成執政期間為奪權而執行許多政治處決，金正日政權執行的「經濟處決」則反映出當時的經濟困難。

按照李英煥的說法，北韓想要隱藏可能被視為揭露體制弱點的犯罪，因此公開處決是對付無損金正恩權威的觀看南韓影像、賣淫與毒品等罪名，並藉此警告群眾，不公開處決則保留給威脅政權或領導人的行動，「挑戰他權威的那些處決就維持秘密了」。

李英煥還表示，平壤當局2020年制定《反動思想文化排擊法》後，讓處決觀看南韓影像的刑事犯得到合法化，這種處決也已經啟動，「從國際角度來看，因觀看影像被處決是不可接受的」。

根據南韓人權組織「轉型正義工作組」錄得證詞，北韓國家領導人金正恩掌權以來最常見的...
根據南韓人權組織「轉型正義工作組」錄得證詞，北韓國家領導人金正恩掌權以來最常見的公開處決罪名中，觀看與散布南韓影像以7例排名第一。(路透)

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