奧地利不派高層官員出席北京冬奧 強調非抵制

奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）。美聯社

美國、澳洲 等國宣布外交抵制北京冬奧 後，各國是否跟進受到關注，冬季運動大國奧地利決定不派高層官員出席，不過總理內哈默強調並非抵制。

奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）接受今天出刊的德國「世界報」（Die Welt）專訪時表示，奧地利決定不派高層官員出席明年年初在北京舉行的冬季奧運會，不過他強調這不是抗議或抵制，而是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情。

這是12月初上任的內哈默第一次接受外國媒體專訪。

內哈默表示，中國的防疫措施非常嚴格，政治人物即使到了中國，也無法與運動員本人會面，光透過視訊交談沒有意義，他寧願在啟程前先與他們談話。

他還說，奧地利反對將運動會政治化，會在歐盟 內部協調立場。

奧地利是冬季運動大國，以滑雪勝地聞名，位於阿爾卑斯山區的因斯布魯克（Innsbruck）曾舉辦過2屆的冬季奧運。

美國、澳洲等國因新疆種族滅絕罪行，決定外交抵制北京冬奧。歐洲政壇最近也掀起抵制的聲浪，不過歐盟成員國對是否抵制目前還沒有共識。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）已決定不參加北京冬奧，不過沒有說明原因。