我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才剛傳照片報平安 密州九歲女童被龍捲風吹走遇難

海地油罐車爆炸 20間房舍陷火海至少50死

奧地利不派高層官員出席北京冬奧 強調非抵制

中央社柏林14日專電
奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）。美聯社
奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）。美聯社

美國、澳洲等國宣布外交抵制北京冬奧後，各國是否跟進受到關注，冬季運動大國奧地利決定不派高層官員出席，不過總理內哈默強調並非抵制。

奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）接受今天出刊的德國「世界報」（Die Welt）專訪時表示，奧地利決定不派高層官員出席明年年初在北京舉行的冬季奧運會，不過他強調這不是抗議或抵制，而是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情。

這是12月初上任的內哈默第一次接受外國媒體專訪。

內哈默表示，中國的防疫措施非常嚴格，政治人物即使到了中國，也無法與運動員本人會面，光透過視訊交談沒有意義，他寧願在啟程前先與他們談話。

他還說，奧地利反對將運動會政治化，會在歐盟內部協調立場。

奧地利是冬季運動大國，以滑雪勝地聞名，位於阿爾卑斯山區的因斯布魯克（Innsbruck）曾舉辦過2屆的冬季奧運。

美國、澳洲等國因新疆種族滅絕罪行，決定外交抵制北京冬奧。歐洲政壇最近也掀起抵制的聲浪，不過歐盟成員國對是否抵制目前還沒有共識。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）已決定不參加北京冬奧，不過沒有說明原因。

北京冬奧 澳洲 歐盟

上一則

快看世界／印度佳麗摘冠環球小姐 主持人卻讓她學貓叫

下一則

澳洲醫生發明安樂死座艙 不求人、無痛、一鍵歸天

延伸閱讀

布林肯：北京的印太作為影響每年3兆美元的商業活動

布林肯：北京的印太作為影響每年3兆美元的商業活動
北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外

北京明年起全市禁放煙花爆竹 但一個地方除外
北京冬奧新規：選手確診隔離治療 冬奧通App天天監測

北京冬奧新規：選手確診隔離治療 冬奧通App天天監測
是否外交抵制北京冬奧 歐盟共同立場本周難達成

是否外交抵制北京冬奧 歐盟共同立場本周難達成

熱門新聞

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
印度空軍一架Mi-17V5直升機8日下午在南部的塔米爾納德邦遇到意外墜機，據IAF官方發布消息，機上乘客之一是印度國防參謀長拉瓦特上將。取材自Timesofindia.Indiatimes.com

影／印度空軍直升機墜毀釀13死 參謀總長罹難 僅1人生還

2021-12-08 07:58
(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨

封面故事／蓋遊民屋 華人父母：我反對 華裔生：你仇恨