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巴西巴伊亞州連日暴雨 已致10死 超過22萬人流離失所

中央社／聖保羅13日電
巴西東北部巴伊亞州南部至少51個城市連日遭到暴雨襲擊。（路透）
巴西東北部巴伊亞州南部至少51個城市連日遭到暴雨襲擊。（路透）

巴西東北部巴伊亞州（Bahia）南部至少51個城市連日遭到暴雨襲擊，已造成10人死亡，267人受傷，超過22萬人流離失所，受災城市和人數持續攀升。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和巴伊亞州州長柯斯塔（Rui Costa）12日乘直升機視察各地災情，採取救災措施。

區域發展部將向Eunápolis、Itamaraju、Jucuruçu、Ibicuí、Ruy Barbosa、Maragogipe和Itaberaba幾個受災最嚴重城市發放巴西幣580萬元（約102萬美元）。

聯邦政府並授權派遣巴西軍隊營救和安置因洪災流離失所的災民。巴伊亞州政府則宣布為該州受暴雨影響的商家推出特別信貸額度。

根據各地媒體報導，Amargosa市發生土石流，一對年齡分別為80歲和40歲的母女12日被發現慘遭活埋。

電視畫面顯示，暴雨在Medeiros Neto市造成嚴重災情，三天內降下300毫米雨量，Água Fria和Itanhém河氾濫，連接市中心和São Bernardo社區的橋梁被淹沒，2000多人無家可歸。

10日Apuarema市兩座大壩潰堤，造成數百人流離失所，許多民眾下落不明。

Itamaraju市約150棟房屋被大雨摧毀，至少3人死亡，遭土石流活埋。

巴西氣象學家布朗德（Desirée Brandt）指出，一系列因素造成巴伊亞州南部地區暴風雨形成，例如反聖嬰現象的影響，Itamaraju市6天的降雨量超過500毫米，而該地區歷年來12月的平均降雨量最多為150毫米。

巴西 暴雨 波索納洛

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