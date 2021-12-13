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是否外交抵制北京冬奧 歐盟共同立場本周難達成

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
一名女子9日經過北京冬奧聖火傳遞活動的標誌。（美聯社）
一名女子9日經過北京冬奧聖火傳遞活動的標誌。（美聯社）

歐洲聯盟對外交抵制北京冬奧一事猶豫不決，法國和荷蘭正在尋求歐盟共同立場，盧森堡外交部長艾索柏恩表示，大家皆知歐盟不太可能在本周達成任何決定。

路透社報導，美國、加拿大、澳洲和英國宣布，基於對中國人權紀錄的關切，將不派官員參加明年2月登場的北京冬季奧運會，歐盟對於是否跟進，陷入兩難。

盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）在與歐盟各國外長開會之前表示：「你我皆知道，我們不會在今天或本周找到關於奧運的解決方案。」

歐盟成員國領導人也將在16日舉行的今年最後一場峰會中討論這個問題。數名外交官表示，法國和荷蘭正式將北京冬奧外交抵制議題的討論列入議程。

歐盟外交官指出，中國在歐盟最親密的盟友匈牙利絕不會支持外交抵制，但其餘26個成員國可能會達成共識。

正因與台灣發展更密切關係而遭中國貿易封鎖的立陶宛，則是採取共同杯葛立場的強力提倡者。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）上周表示，巴黎應與其他歐盟國家採取共同立場，德國新任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）支持這一觀點。

奧地利外長查倫柏（Alexander Schallenberg）表示「非常贊成歐盟採取共同立場」，不過他也說，歐盟對中國人權情況有明確立場，但他不認為讓奧運成為政治事件會有效果。

盧森堡外長艾索柏恩則呼籲歐盟政治人物在中國針對中國人權問題發聲，他認為，比起躲藏，實地疾呼能帶來更多益處。

對於外交抵制的躊躇不決，反映出歐盟試圖在美中競爭之間找到平衡；歐盟內部在中國問題上存有分歧，匈牙利等國受益於北京的慷慨解囊，且中國是歐盟的第2大貿易夥伴，許多德國大型企業不樂見在中國的投資陷入風險之中。

歐盟 北京冬奧 奧運

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