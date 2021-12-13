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搬進鬧鬼公邸 日相岸田笑稱睡很好：還沒遇到鬼

記者蔡佩芳／台北13日電
日本首相岸田文雄。（路透）
日本首相岸田文雄。（路透）

日本首相岸田文雄周末遷居首相公邸，上午受訪時表示，自己睡了很好，要以新氣象繼續奮鬥。由於首相公邸鬧鬼傳聞不斷，被問到此事，他笑說，「我還沒遇到鬼」。

公邸是日本首相的公費宿舍，與辦公處所的首相官邸相鄰。但自2012年來已經閒置9年，岸田之前的兩任首相安倍晉三、菅義偉都沒有入住，遭外界詬病，浪費公帑、遇重大意外時無法立即因應，缺乏危機管理意識。岸田以為了萬全因應危機管理，決定搬入。並在11日正式遷入，

岸田今早踏入官邸時，對守候記者到早安，並表示自己一覺好眠，國會今天開始召開預算委員會，要以全新氣象來奮鬥。

由於首相公邸從1936年二二六事件後，有幽靈出沒的傳聞不斷，被問到此事，岸田笑說，自己還沒有遇到鬼。

現在公邸原本是官邸，2002年舊公邸拆除、新官邸落成後，移作公邸使用。移作公邸後，從時任首相的小泉純一郎起，共七任首相住過，但安倍晉三2012年回鍋再任首相後，閒置至今。

公邸因曾發生過暗殺事件，而有幽靈出沒傳聞，且有都市傳說，「搬入公邸就會成為短命政權」。根據國家公務員宿舎法，公邸供日相免費使用，但並未強制規定入住。不論日相入住與否，每年都會編列預算維護，一年預算約1億6000萬日圓（約142萬美元）。

預算 日本 岸田文雄

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