印尼狼師性侵至少12少女多人產子 輿論籲「化學去勢」

伊斯蘭寄宿學校教師亨利涉嫌性侵至少12名女學生。（取材自Instagram）

印尼 一名伊斯蘭寄宿學校的老師近5年涉嫌性侵 至少12名少女，其中8人因他懷孕生子。這起案件仍在審理，印尼伊斯蘭組織及國會議員呼籲法院處以去勢或終身監禁。

印尼地方代表理事會（印尼國會上議院，DPD）的議員法赫拉（Fahira Idris）昨天對媒體指出，加害人性侵多名未成年少女，行為野蠻，嚴重威脅社會安全，被關一輩子都不夠，法院應判他接受化學去勢的懲罰。

印尼最大的伊斯蘭組織、印尼伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）11日嚴厲譴責加害人違背伊斯蘭教義以及伊斯蘭寄宿學校的傳統，做出傷害社會的不道德行為，讓被害人受到極大創傷，應處以化學去勢等最嚴厲的懲罰。

綜合羅盤報（Kompas）、雅加達椰子報（Coconuts Jakarta）等媒體報導，加害人亨利（Herry Wirawan）現年36歲，是西爪哇省萬隆市（Bandung）一間伊斯蘭寄宿學校的老師，2016年至今在學校、飯店等場所強暴至少12名女學生，其中8人懷孕生子，其中有一受害者兩次生子，共9名小孩，另有2名受害者目前懷孕。

Galamedia報導，一名懷孕的受害者5月返鄉過開齋節時向家人說，家人報警將亨利逮捕。萬隆地方法院11月初審理時有受害人作證，近期社群網站 有相關消息的揭露，媒體才知情，造成社會震驚。檢方說，還在調查更多受害人的說法。