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世衛：Omicron不易引發重症 卻削弱疫苗效力

中央社日內瓦12日綜合外電報導
世界衛生組織表示，根據初步的數據，Omicron的傳染力比Delta更強，並且會削弱疫苗的效力，但較不易引發重症。(美聯社)
世界衛生組織表示，根據初步的數據，Omicron的傳染力比Delta更強，並且會削弱疫苗的效力，但較不易引發重症。(美聯社)

世界衛生組織今天表示，根據初步的數據，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的傳染力比Delta更強，並且會削弱疫苗的效力，但較不易引發重症。

法新社報導，目前全球多數確診病例，皆因感染今年稍早最先在印度發現的變異株Delta。

不過具有大量變異上月最初在南非現蹤的Omicron，促使世界各國針對非洲南部多國實施旅遊禁令，並且再度重啟防疫管制，以遏止Omicron擴散。

世界衛生組織（WHO）表示，截至9日，Omicron已擴散至63國，並且這個變異株在南非與英國蔓延較快，其中Delta並未在南非爆發大流行，而Delta在英國則是主要的病毒株。

儘管如此，世衛組織強調，缺乏數據意味著世衛組織不能斷定Omicron的傳播速度是因為不太容易產生免疫反應，還是Omicron的傳染力更強，或者兩者兼具。

世衛組織表示，初步的證據顯示，Omicron「削弱疫苗抗感染與擴散的效力」，並說：「根據當前取得的數據，在發生社區感染的地方，Omicron可能會超過Delta。」

世衛組織說，目前為止，Omicron的確診病例症狀「輕微」或是無症狀感染，不過當前取得的數據仍不足以斷定這個病毒株的臨床嚴重程度。

南非是在11月24日通報發現Omicron，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech上週表示，注射3劑BNT疫苗仍可有效抗Omicron。

疫苗供應無虞的國家像是英國及法國，紛紛鼓勵當地民眾注射加強劑抗Omicron。

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