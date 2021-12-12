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歐盟外長會議13日登場 抵制北京冬奧議題受矚

中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電
歐盟外長會議是否討論冬奧議題引發關注。（美聯社）
歐盟外長會議是否討論冬奧議題引發關注。（美聯社）

美國、澳洲、英國和加拿大宣布外交抵制北京冬季奧運，歐洲聯盟成員國態度受矚，法國表示尋求歐盟採取共同立場，因此明天登場的歐盟外長會議是否討論冬奧議題引發關注。

美國、澳洲、英國和加拿大以人權為由相繼宣布外交抵制北京冬奧後，德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）對是否跟進美國抵制不願回應，另將主辦2024夏季奧運的法國則不傾向抵制。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）9日說法國「不會這麼做」，但法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示「將會在下一場或下下一場歐盟外長會議考慮，外交的問題應在歐盟層級處理」。

而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更進一步說明：「要就完全抵制，不派運動員；不然就應試著協調，採取國際上有用的行動。」

歐盟明天將召開外長會議，先前排定議題包括歐盟與非洲及中亞關係、委內瑞拉選舉觀察、以及俄羅斯向烏克蘭邊境增兵等議題，明天法國是否在會中提出抵制北京冬奧議題備受矚目。

由於歐盟成員國對中國態度不一，例如匈牙利向來支持中國，而立陶宛近年疏遠中國改與台灣深化關係，且體育問題向來是各國內政，因此在北京冬奧上要形成歐盟立場相當不易。

美國7日宣布對北京冬奧進行外交抵制，不派任何官方代表出席，以抗議中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪以及其他侵犯人權行為。

澳洲、英國與加拿大已表態跟進。紐西蘭則表示10月就已決定不會派遣部長級外交官員出席，主因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關。

北京冬奧 歐盟 澳洲

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