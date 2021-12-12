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G7外長會議主席國聲明 再度關切台海局勢

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G7外長會議披頭四故鄉召開 日外相演奏Imagine

中央社倫敦12日專電
日本新任外相林芳正(左二)演奏前披頭四主唱約翰藍儂代表作Imagine。(美聯社)
日本新任外相林芳正(左二)演奏前披頭四主唱約翰藍儂代表作Imagine。(美聯社)

七大工業國集團（G7）外長會議在英格蘭利物浦召開，這裡也是英國傳奇搖滾樂團「披頭四」的故鄉。日本新任外相林芳正開會之餘也秀了一番琴技，演奏前披頭四主唱約翰藍儂代表作Imagine（「想像」）。

根據公開資料，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）是披頭四（Beatles）粉絲，這為她與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及林芳正增添共同話題。英國外交圈消息指出，特拉斯與布林肯雖個人風格迥異，但目前關係較外界原先所預期熱絡得多。

布林肯不僅喜愛音樂，也具創作與演出能力，擅長吉他。網路上至今仍能找到他自彈自唱的影音紀錄。

作為G7輪值主席國，英國善用外長會議在利物浦（Liverpool）舉行期間，展現軟實力，除了為訪賓安排文化活動等參訪行程，還落實「披頭四外交」，11日晚間在利物浦披頭四博物館 （Liverpool Beatles Museum）宴請各國外長，並邀請標榜專職模仿、「復刻」披頭四的音樂團體Cheatles現場演出。

參觀披頭四博物館期間，林芳正一時技癢，在約翰藍儂（John Lennon）生前使用的鋼琴復刻版前坐下，演奏Imagine。

G7外長會議此次首度邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國，但多數外長因疫情考量選擇視訊參與；澳洲及南韓雖非G7成員國，外長潘恩（Marise Payne）及鄭義溶也分別受邀，並出席實體會議。對於林芳正的演出，鄭義溶也鼓掌肯定。

Imagine是約翰藍儂最廣為人知的作品之一，創作於披頭四解散、他展開獨唱生涯的1970年代，旋律和緩，歌詞鼓勵聽眾想像世界沒有宗教、國家民族、戰爭殺戮、財富差距等造成的隔閡，四海一家。

日本新任外相林芳正(中)參與G7外長會議。(美聯社)
日本新任外相林芳正(中)參與G7外長會議。(美聯社)

G7 英國 布林肯

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