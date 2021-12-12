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太平洋島國獨立公投 牽動中國與歐洲勢力布局

中央社／努美阿12日電
太平洋西南部島嶼新喀里多尼亞12日舉辦第三次、也是最後一次獨立公投，決定是否維持法國屬地地位。圖為首都努美阿海灣一景。（美聯社）
太平洋西南部島嶼新喀里多尼亞12日舉辦第三次、也是最後一次獨立公投，決定是否維持法國屬地地位。圖為首都努美阿海灣一景。（美聯社）

太平洋西南部島嶼新喀里多尼亞今天舉辦第三次、也是最後一次獨立公投，決定是否維持法國屬地地位；前兩次公投，選民都投下「不同意獨立」票。

投票於當地時間12日上午7時展開（美東時間11日下午3時）、晚間6時結束（美東時間12日凌晨0時），結果預計將在數小時後出爐。

2018年公投，56.7%選民表示不願意獨立；2020年則為53.3%。但這次公投恐怕非終局，獨立派已表明他們不會認可投票結果，且將訴諸聯合國。

法國屬地 太平洋中的「鵝卵石」

新喀里多尼亞位於澳洲以東2000公里處，距離法國本土約1萬8000公里遠，島上居民約27萬1400人。

新喀里多尼亞的潟湖擁有令人歎為觀止的礁石，各式各樣特殊的珊瑚礁和魚種都在此棲息，2008年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。島民稱主要島嶼大泰爾島（Grande Terre）為太平洋中的「鵝卵石」。

法國海軍上將費夫里耶-德普朗特（Auguste Febvrier-Despointes）1853年占領新喀里多尼亞，宣布他要向國家保證「法國在太平洋的地位」。

新喀里多尼亞起初原為罪犯和政治犯的流放地，1946年成為法國屬地，擁有有限程度的自治權。

新喀里多尼亞的人口約28萬，推動獨立的卡納克族（Kanaks）約占四成，屬美拉尼西亞（Melanesians）族群，還有27%的歐洲移民後代及玻里尼西亞（Polynesian）人等其他族群。

卡納克族自1960年代末爭取新喀里多尼亞獨立，1980年代衝突不斷，終於在1998年與法國簽訂「努美阿協定」（Noumea Accord），法國同意轉移部分自治權，並讓新喀里多尼亞自2018年起舉行三次獨立公投，每次間隔兩年。

鎳礦豐富 特斯拉供應鏈之一

新喀里多尼亞是法國最大的海外屬地之一，擁有約占全球10%的鎳礦，可用來製作不鏽鋼、電池和手機。

島上1/4民營企業工作與鎳有關，今年10月，新喀里多尼亞的Prony Resources公司與電動車製造商特斯拉（Tesla）簽署一項為期多年的鎳供應合約。

專家認為，新喀里多尼亞獨立後，可能更順從於中國的發展，部分動機是出於當地龐大的鎳儲量利益；中國已經是新喀里多尼亞金屬出口的最大單一客戶。

中國覬覦 「珍珠項鍊」差這顆

新喀里多尼亞是歐洲聯盟（EU）在太平洋地區活動的最後群島，戰略地位特殊，因此這場公民投票不只可能會成為解殖的最後一步，恐怕也是太平洋歐洲與中國角力戰場的開端。

國際關係分析家范登戴克（Bastien Vandendyck）表示：「若沒了法國的護衛，中國在新喀里多尼亞永久立足的所有要素都將到位。」

范登戴克向法新社表示，斐濟、萬那杜、索羅門群島和巴布亞紐幾內亞等區域內的其他國家，都已成了「中國的附庸」。

他說：「中國要在澳洲家門口完成珍珠項鍊，現在唯一需要的就是新喀里多尼亞。」

公投 投票 澳洲

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