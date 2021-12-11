我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為反萊豬公投催票 蕭美琴：在美國用很多美豬製品

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

英國外相主持G7部長會議 籲團結對抗威權主義

中央社利物浦11日綜合外電報導
英國外相特拉斯表示，西方與盟國務必團結一致，對抗威權主義。當前俄羅斯與中國的威脅引發關切。(美聯社)
英國外相特拉斯表示，西方與盟國務必團結一致，對抗威權主義。當前俄羅斯與中國的威脅引發關切。(美聯社)

七大工業國集團（G7）在英國利物浦召開部長級會議，會議主持人英國外相特拉斯今天表示，西方與盟國務必團結一致，對抗威權主義。當前俄羅斯與中國的威脅引發關切。

法新社報導，來自全球最富庶的七大工業國外長聚集英格蘭西北部的利物浦（Liverpool）參加2天會議。英國是今年的輪值主席國，即將卸任前召集最後一次實體會議，之後將由德國接棒。

俄羅斯在烏克蘭邊界部署大軍是本次會議的主要議題，其他議題包括討論因應中國，並限制伊朗的核野心，還有處理因軍政府統治而危機四伏的緬甸。

英國外相特拉斯（Liz Truss）在開幕式致詞表示：「我們務必團結一致，堅定對抗意圖限制自由與民主的侵略者，有鑑於此，我們務必口徑一致，務必在全球各地拓展經濟與安全布局。」不過她並未指明哪些國家野心勃勃。

回顧英國今年擔任G7輪值主席期間，大部分都在因應北京益增的國際專斷，以及中國遭指控的境內一系列侵犯人權行徑，包括對待穆斯林少數民族維吾爾族。

G7峰會於6月召開，期間美國總統拜登（Joe Biden）推動針對中國與俄羅斯採取更強烈的共同立場，本週美國、英國和澳洲宣布外交抵制明年北京冬奧。

特拉斯曾經表示，從能源到科技等諸多不同領域，西方務必通力合作，消弭越來越多中低所得國家，對於西方對手國家的「戰略依賴」。

根據英國外交部，特拉斯將在這次會議促請與會者，就基礎建設與科技項目，提供這些中低所得國家更多融資。

英國外交部說，像是因非市場經濟體如中國等而導致的不可持續債務，G7會員國及盟國務必提供替代方案。

特拉斯將公布英國發起的倡議「非洲彈性投資加速器」（Africa Resilience Investment Accelerator），以促進對於非洲「最脆弱市場」的合作投資，並幫助開發「投資機會管道」。

英國外交部說：「這項倡議將有助於G7兌現承諾，也就是未來5年投資非洲民間企業超過800億美元，以支持可持續性的經濟復甦與發展。」

英國 G7 投資

上一則

西藏學生與奧運五環鏈在一起 籲國際抵制北京冬奧

下一則

摩納哥王妃神隱月餘 傳因整形失敗住院

延伸閱讀

大突破…阿桑吉可引渡來美受審 不押入重刑犯監獄

大突破…阿桑吉可引渡來美受審 不押入重刑犯監獄
強生又惹麻煩了 被爆去年聖誕封城偷開派對

強生又惹麻煩了 被爆去年聖誕封城偷開派對
16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%

16個月前才調漲 新州兩大收費公路 元旦漲價3%
英國外相籲自由世界停止向內看 積極應對中俄

英國外相籲自由世界停止向內看 積極應對中俄

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
凱特很少大鳴大放，也乖乖配合照講稿發表一些安全、無爭議的內容，英國上下都認為這樣優雅得體。（路透資料照片）

梅根為何比凱特失敗、討厭？「以為在皇室可暢所欲言」

2021-12-04 17:28
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效