西藏學生與奧運五環鏈在一起 籲國際抵制北京冬奧

西藏學生在國際奧會瑞士總部外以行動呼籲國際社會杯葛這場明年登場的冬奧。(路透)

北京冬奧 因中國人權劣跡已遭數國外交抵制，2名西藏學生今天在國際奧會瑞士總部外，將自己與奧運 五環鏈在一起，以行動呼籲國際社會杯葛這場明年登場的冬奧。

在國際奧林匹克委員會（IOC）官員們聚集瑞士洛桑（Lausanne）總部大樓開會之際，歐洲西藏青年協會（Tibetan Youth Association in Europe，TYAE）和自由西藏學生組織（Students for a Free Tibet，SFT）成員前往這座大樓靜坐。

這些活動人士稱北京冬奧被用來改善中國的形象，並稱這場活動是「種族滅絕運動會」，要求各國退出北京冬奧。

路透社報導，有2名活動人士在大樓入口拉開了一條橫幅，上面寫著「拒2022北京冬奧」（No Beijing 2022），有5名學生進入大樓靜坐抗議。

歐洲西藏青年協會宣傳負責人丹增多卡（Tenzing Dhokhar，音譯）參與今天的抗議活動，他說：「儘管國際上對國際奧會和中國的批評愈來愈多，但中國政權在西藏、東土耳其斯坦（East Turkestan）和香港的侵犯人權行徑有增無減。」

丹增多卡表示，國際奧會與中國合作，使自己成為中國共產黨罪行的幫兇，這些罪行將藉由北京冬奧進行「體育洗白」（sports-washed）。

經3個小時的抗議後，警方開始驅離 活動人士。活動籌辦者和一名路透社目擊者形容抗議活動氛圍和平，但國際奧會表示，有一名保安受傷。

國際奧會在聲明表示：「國際奧會始終傾聽所有奧運直接相關問題。我們多次與和平抗議者接觸，並解釋了我們的立場，但我們不會與暴力抗議者接觸，他們使用武力進入國際奧會大樓，且因此傷害了一名保安。」

中國軍隊1950年進入西藏後，在聲稱的「和平解放」中奪取該地區控制權。以流亡精神領袖達賴喇嘛為首的批評人士表示，北京的統治形同「文化種族滅絕」。