西藏學生與奧運五環鏈在一起 籲國際抵制北京冬奧
北京冬奧因中國人權劣跡已遭數國外交抵制，2名西藏學生今天在國際奧會瑞士總部外，將自己與奧運五環鏈在一起，以行動呼籲國際社會杯葛這場明年登場的冬奧。
在國際奧林匹克委員會（IOC）官員們聚集瑞士洛桑（Lausanne）總部大樓開會之際，歐洲西藏青年協會（Tibetan Youth Association in Europe，TYAE）和自由西藏學生組織（Students for a Free Tibet，SFT）成員前往這座大樓靜坐。
這些活動人士稱北京冬奧被用來改善中國的形象，並稱這場活動是「種族滅絕運動會」，要求各國退出北京冬奧。
路透社報導，有2名活動人士在大樓入口拉開了一條橫幅，上面寫著「拒2022北京冬奧」（No Beijing 2022），有5名學生進入大樓靜坐抗議。
歐洲西藏青年協會宣傳負責人丹增多卡（Tenzing Dhokhar，音譯）參與今天的抗議活動，他說：「儘管國際上對國際奧會和中國的批評愈來愈多，但中國政權在西藏、東土耳其斯坦（East Turkestan）和香港的侵犯人權行徑有增無減。」
丹增多卡表示，國際奧會與中國合作，使自己成為中國共產黨罪行的幫兇，這些罪行將藉由北京冬奧進行「體育洗白」（sports-washed）。
經3個小時的抗議後，警方開始驅離活動人士。活動籌辦者和一名路透社目擊者形容抗議活動氛圍和平，但國際奧會表示，有一名保安受傷。
國際奧會在聲明表示：「國際奧會始終傾聽所有奧運直接相關問題。我們多次與和平抗議者接觸，並解釋了我們的立場，但我們不會與暴力抗議者接觸，他們使用武力進入國際奧會大樓，且因此傷害了一名保安。」
中國軍隊1950年進入西藏後，在聲稱的「和平解放」中奪取該地區控制權。以流亡精神領袖達賴喇嘛為首的批評人士表示，北京的統治形同「文化種族滅絕」。
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