2劑疫苗難防Omicron 英：輝瑞補強針保護力70%

英國研究指，第三劑打BNT疫苗可提升保護力至70%至75%。（歐新社）

英國科學家警告，只打兩劑新冠肺炎疫苗 不足以防範感染Omicron 變種病毒，無論接種AZ和BNT 的結果均類似，但如果加打第三劑BNT疫苗，保護力將能上升至70%到75%。

英國衛生安全局（UKHSA）針對581名完全接種AZ與BNT卻仍感染Omicron的民眾分析發現，疫苗對Omicron輕症的保護力遠低於Delta病毒，但在施打加強劑後的早期階段，對輕症感染的保護力可上升至70%到75%。

根據研究，打完兩劑BNT疫苗者，接種超過25週後，對Delta的保護力還有60%，對Omicron為40%；而打完兩劑AZ疫苗者，接種超過25週後，對Delta的保護力剩40%，對Omicron則剩不到10%。

不過，前兩劑打BNT、第三劑再打BNT，對Omicron的保護力可上升至75%；若兩劑是打AZ、第三劑打BNT，保護力可升至70%。

UKHSA估計，截至12月中旬，Omicron病例會佔英國病例半數以上，月底就會超過100萬例。UKHSA免疫部門負責人拉姆席（Mary Ramsay）表示，應謹慎看待Omicron病毒降低保護力的現象，呼籲民眾盡快接種疫苗，特別是連前兩劑都還沒打的人。