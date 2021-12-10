英國聖誕前恐日增6萬例Omicron 傳染速度可能比南非快

英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授、英國政府顧問艾德蒙斯（John Edmunds）指出，英國聖誕節前恐怕單日會新增6萬起Omicron病例。(Getty Images)

彭博社報導，英國 倫敦衛生與熱帶醫學院教授、英國政府顧問艾德蒙斯（John Edmunds）指出，Omicron 變異株在英國傳播速度可能比南非更快，英國聖誕節前恐怕單日會新增6萬起Omicron病例。

艾德蒙斯9日在英國皇家醫學會舉辦的線上研討會表示，英國可能有更多Omicron病例未被檢測出來，且由於英國人口平均年齡比南非年長，英國可能面臨更高的住院治療風險。

Omicron變異株現蹤和其大量突變，引起人們關注該變異株是否降低疫苗 效力、其傳播率和是否可能導致重症。實驗室初步研究結果顯示，疫苗對Omicron變異株的保護力不會完全消失。南非一些專家也說，Omicron確診診大多是輕症。但仍有待觀察。

世界衛生組織（WHO）專家小組表示，科學家需要有更多數據，才能針對Omicron變異株防疫措施提供建議。但英國衛生安全局已表示，如果他們過去兩周觀察到的Omicron病例成長率和翻倍速度不變，預計未來二至四周會有半數新確診室Omicron變異株。

英國首相強生目前已收緊防疫措施，包括實施居家辦公、擴大戴口罩措施和疫苗護照使用。