我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准16、17歲民眾 可施打輝瑞疫苗追加劑

詹樂霞退選紐約州長 將競選連任州檢察長

英國外相籲自由世界停止向內看 積極應對中俄

中央社記者陳韻聿倫敦9日專電
英國外交大臣特拉斯。（歐新社）
英國外交大臣特拉斯。（歐新社）

英國外交大臣特拉斯表示，自由世界應誠實面對問題，停止耽溺於「向內看」、保護主義和孤立主義，積極反制惡意行為者，並終結、預防各國在戰略重要領域對俄羅斯及中國過度依賴。

特拉斯（Liz Truss）昨天受邀至英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）進行她9月中旬上任以來首場重要公開演說。

曾任貿易大臣的她多次強調自由市場與貿易對推展全球安全與繁榮的重要性，並在支持者間頗為成功塑造了冷戰時期「鐵娘子」英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）「2.0版」的個人形象。

特拉斯演說指出，惡意行為者及專制政權毫不避諱運用資訊戰、軍事部署等手段侵蝕、打擊自由世界，自由世界必須回擊，並奪回經濟與科技發展及相關規範制定的主導權，讓它們成為推進自由、而非恐懼的媒介。

她提到，共產主義在1990年代初垮台後，許多人鬆了一口氣，宣稱這是「歷史終結」、自由民主潮流勢必席捲全球，西方社會因此將注意力轉向內部事務、對在全球發揮影響力興趣缺缺，大砍國防預算，並在天然氣供應、5G技術發展等戰略重要領域，日益依賴其他國家。

特拉斯說，西方社會自我感覺良好，這讓那些從未停止在全球打信念之戰的勢力可趁之機。它們無情地建構影響力：慷慨灑幣，誘使其他國家在主權和安全事務上讓步。相反地，英國有決心與盟友和夥伴共同打造全球「自由網絡」（a network of liberty），推展已證實是最有助人類發揮潛能，也是最成功的自由民主制度，以及相應的市場經濟和法治原則。

此外，「我們將坦蕩無保留（unashamedly）地推展商業」，特拉斯說，她將推動簽定更多貿易、科技和安全協議；經濟影響力爭奪戰已全面開打，英國及盟友必須先發制人。

她提到，中國提供的國際發展融資是美國的2倍，全球有44個中低收入國家對北京的負債額占國內生產毛額（GDP）10%以上；此外，歐洲聯盟（EU）超過40%的天然氣由俄羅斯供應，在部分國家甚至已達完全壟斷。她呼籲自由世界終結這樣的戰略依賴，為中低收入國家提供更好的發展選項，並投入更多資源在6G、量子運算、人工智慧等新科技。

特拉斯指出，有越多「熱愛自由」的國家相互貿易、發展安全關係及吸引其他國家加入，自由世界就越安全、越自由。自由和繁榮有賴「安全」支撐，特拉斯呼籲盟友為北大西洋公約組織（NATO﹚投入更多資源。英國的國防預算達GDP的2%以上，也是NATO在歐洲的最大金主。

特拉斯呼籲英國及盟友擺脫歷史包袱，「我們要為未來奮戰、不要為過去爭鬥」。她在演講後回覆提問時提到，當自由世界對自己的歷史過意不去時，敵對的一方才不在意歷史真相，而是忙著在網路和實體空間從事惡意行為。

至於英國目前致力發展、深化關係的對象，包括部分東南亞與中東地區國家，顯然不盡符合「自由經濟民主政體」的標準，特拉斯回覆提問時說，儘管如此，許多相關國家確實希望處於自由經濟與民主政體蓬勃發展的世界，因此只要特定國家不積極尋求侵蝕、破壞英國及其他七大工業國集團（G7）成員國的生活方式，都能爭取合作。

英國 低收入 預算

上一則

曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗

延伸閱讀

英國實施近半年最嚴防疫令 強生：可辦聖誕派對

英國實施近半年最嚴防疫令 強生：可辦聖誕派對
哥大博士生 公園遭捅死…黑幫分子當晚落網 已被抓過11次

哥大博士生 公園遭捅死…黑幫分子當晚落網 已被抓過11次
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
特斯拉總部正式遷德州 臉書擴大矽谷辦公區

特斯拉總部正式遷德州 臉書擴大矽谷辦公區

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（左）2019年10月與中國國務院總理李克強（右）在北京人民大會堂參加簽字儀式。（美聯社）

索羅門總理挺過不信任案 批「台灣代理人」搞鬼

2021-12-06 09:58

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了