曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打 改口讚疫苗

義大利一名牙醫為取得COVID-19疫苗接種證明，日前突發奇想戴著義肢去打疫苗，結果被醫護人員識破。如今他上電視改口稱疫苗是人類「對抗可怕疾病的最佳利器」。(擷自www.la7.it影片)

義大利 一名牙醫為取得COVID-19疫苗 接種證明，日前突發奇想戴著義肢去打疫苗，結果被醫護人員識破。如今這名牙醫上了電視，還改口稱疫苗是人類「對抗可怕疾病的最佳利器」。

這起離譜事件3日發生在義大利西北部城市比耶拉（Biella）。現年50多歲的牙醫魯索（Dr. Guido Russo）戴著矽膠製假手想要魚目混珠，隨後被護理人員發現並通報警方。據義大利政府規定，所有醫護人員都必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

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魯索在8日晚間播出的電視脫口秀La7上表示，他之所以戴著假手去打疫苗，目的不是要欺騙政府或任何人，因為他戴的義肢很明顯不是真的。他說，自己只是想針對政府的疫苗強制接種令表達抗議。

這名牙醫坦言，他的抗議行動失敗了，隔天他還是接種了COVID-19疫苗，而且這次疫苗真的是打在他的手臂上，「因為體制逼迫我這樣做」。

魯索還說，「我認為，目前疫苗是我們對抗這種可怕疾病的唯一武器，但民眾應該要有選擇的自由。」

他強調，自己並非反疫苗人士，童年時期曾接種所有疫苗，今年夏天還補打了破傷風等疫苗。

美聯社報導，儘管義大利12歲（含）以上人口中，近85%已接種疫苗，但統計發現，30至59歲民眾對疫苗的抗拒最明顯，目前仍有近350萬人尚未接種第一劑疫苗。

義大利政府現正將疫苗強制令擴及其他類別工作人員，包括執法人員、教師等。