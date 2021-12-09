立陶宛未落實制裁白俄羅斯 外長面臨下台壓力

立陶宛 政府未落實對白俄羅斯 的政策，持續與遭西方重要盟友制裁的白俄羅斯大型國營企業「白俄羅斯鉀肥」（Belaruskali）往來，外交部長藍斯柏吉斯等官員面臨下台壓力。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天說，他願意下台負責。立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）目前尚未決定是否接受藍斯柏吉斯請辭，但預計下週表態。

除了藍斯柏吉斯，交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis）也表示願下台負責。

白俄羅斯鉀肥是全球主要鉀肥生產商之一，全球市占近20%，也是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權的重要財富來源，因此遭美國、英國等國家及歐洲聯盟（EU）程度不等的制裁。立陶宛在國際場域一向極力推動有效制裁獨裁者魯卡申柯，另也提供反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）等白俄羅斯異議人士庇護。

不過，立陶宛媒體近日揭露，國家鐵路公司持續提供白俄羅斯鉀肥運輸服務，甚至預先收款。執政聯盟遭批評言行不一，面臨國內輿論及在野黨極大壓力；在北京 加大經貿脅迫力道、莫斯科在區域強化軍事部署的情況下，無異雪上加霜。

藍斯柏吉斯今天說，他了解相關情況損傷立陶宛的形象，昨晚已向席莫尼特表達辭職意願。

近日甫結束訪台行的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）接受中央社採訪時說，目前看來，藍斯柏吉斯下台機率不高，但若下台，政府對台作為是否調整，將視誰是新任外長而定。

立陶宛安全事務專家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）告訴中央社，研判藍斯柏吉斯下台機率不高，但就算下台，執政聯盟的對台政策也不會受實質影響，因為加強發展對台關係是獲執政聯盟所有政黨支持的政策，而事實上，就「挺台」熱度而言，藍斯柏吉斯恐怕還被其他官員或議員超越。