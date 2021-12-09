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法國官員：法外交抵制北京冬奧立場尚未定案

中央社巴黎9日綜合外電報導
法國一名官員表示，針對是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奧運，法國與其他歐盟國家仍在一起考慮其立場。圖為行人6日路過北京首鋼園區一座雕像。(美聯社)
法國一名官員表示，針對是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奧運，法國與其他歐盟國家仍在一起考慮其立場。圖為行人6日路過北京首鋼園區一座雕像。(美聯社)

法國一名官員表示，針對是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奧運，法國與其他歐盟國家仍在一起考慮其立場。法國教育部長布朗凱稍早曾表示，法國官員會出席北京冬奧

被問到美國、澳洲、英國和加拿大相繼宣布外交抵制北京冬奧，有什麼看法時，法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）說法國「不會這麼做」。

布朗凱接受國BFM電視台（BFM TV）和RMC電台訪問時說：「我們必須謹慎處理體育和政治之間的關係。」

「體育是一個截然不同的世界，必須保護其免受政治干預。否則，事情可能會失控，最終可能會扼殺所有的比賽。」

布朗凱表示，他不會前往北京，但是體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）將代表法國政府出席北京冬奧。

法新社報導，但布朗凱隨行人員中的一名官員匿名表示，布朗凱這番言論應表明，法國沒有考慮全面抵制北京冬奧的體育賽事。

這名官員強調，法國對於派外交官員出席冬奧的立場，仍在討論階段，尚未拍板定案。

然而在布朗凱受訪時說法國不會外交制裁北京冬奧的幾乎同時，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）予以反駁，並表示他仍在尋求歐盟對北京冬奧可能的外交抵制，採取共同立場。

他在記者會上表示：「我們贊成採取共同立場，將會在下一場或下下一場（歐盟）外長會議考慮所有問題。但這個問題必須以歐洲層面處理。」

北京冬奧 教育部 歐盟

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