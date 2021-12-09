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印度國防參謀長墜機罹難 三軍將士獻花圈致敬

中央社新德里9日綜合外電報導
昨天遇直升機空難身亡的印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和其他12人遺體覆蓋國旗，之後將送回新德里。圖為印度總理莫迪向拉瓦特將軍致敬。美聯社
昨天遇直升機空難身亡的印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和其他12人遺體覆蓋國旗，之後將送回新德里。圖為印度總理莫迪向拉瓦特將軍致敬。美聯社

昨天遇直升機空難身亡的印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和其他12人遺體覆蓋國旗，之後將送回新德里。印度將以最高軍事禮節將拉瓦特安葬在新德里。

拉瓦特將軍與夫人和其他12名國防官員昨天搭乘軍用直升機，前往位於印度南部的防務人員學院（Defence Services Staff College）途中，不幸在喬奧諾奧爾市（Coonoor）附近發生空難。

機上14人僅1人生還，肇事原因仍有待調查。

根據國會發布的簡短聲明，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）表示，將把所有罹難者遺體帶回新德里，並以最高軍事禮節火葬拉瓦特。

63歲的拉瓦特是印度第一任國防參謀長，該職位於2019年創設。

辛赫表示，這架Mi-17 V5直升機於昨天當地時間早上11時48分從蘇魯爾空軍基地（Sulur Air Base）起飛，不料在預定降落時間中午12時15分前7分鐘失聯，在森林被發現起火前未發出過求救信號。

身穿制服的士兵在韋林格通鎮（Wellington）小心翼翼地安放靈柩，印度陸海空三軍所有官員均出席此儀式。

現役和退伍軍官、從政人士與其他人向罹難者致敬，在靈柩旁獻上花圈和鮮花。

印度 國防部

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