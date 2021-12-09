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日本發明一款偵測口罩 碰到新冠病毒會發光

編譯王巧文／綜合外電
日本科學家發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，一旦口罩內部的過濾器接觸到新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光，這款口罩有望在明年上市。(圖/取自京都府立大學)
日本科學家發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，一旦口罩內部的過濾器接觸到新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光，這款口罩有望在明年上市。(圖/取自京都府立大學)

隨著全球新冠肺炎疫情蔓延，日本京都府立大學科學家團隊已運用從鴕鳥蛋提取的抗體，發明出一款能偵測新冠病毒的口罩，只要口罩接觸到病毒，受汙染區域就會在紫外線下發光。

共同社報導，主導這項計畫的京都府立大學校長塚本康浩表示，希望這些口罩為使用者提供一種簡單的檢測方法，來確定他們是否接觸到新冠病毒。該團隊力拚獲政府批准，預定明年上市。

由於鴕鳥能產生好幾種不同的抗體或蛋白質，幫助牠們對外部感染源免疫，該團隊在去年2月靈光一動，將去活化及無威脅性形式的新冠病毒注入雌性鴕鳥體內，成功從牠們產下的鴕鳥蛋提取大量抗體。

塚本康浩團隊隨後開發出一個可放在口罩內部的特殊過濾器，在過濾器上噴灑含有鴕鳥蛋新冠病毒抗體的螢光染料後，一旦過濾器上有新冠病毒，受汙染區域就會在紫外線下閃閃發光。

該團隊對32名染疫者進行長達10天的試驗後發現，受試者配戴的所有口罩都會在紫外線照射下發亮，而且發光處會隨著時間推移、病毒量減少而褪色。

塚本康浩團隊接下來的目標，是擴大到對150人進行試驗。塚本康浩說，他戴了一個實驗性的偵測口罩後，發現口罩有發光情形，隨後他透過新冠病毒PRC篩檢確認染疫。

塚本康浩表示：「我們可以低成本地大量生產取自鴕鳥的抗體，將來，我想把這種抗體做成一個簡單檢測組，所有人都能使用。」

口罩 檢測 疫情

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