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近半Omicron病例在非洲 世衛籲富國勿再囤積疫苗

中央社奈洛比9日綜合外電報導
圖為今年5月時在馬達加斯加的塔那那利佛，一名機場工作人員正在處理聯合國支持的 COVAX 計劃捐贈的 COVID-19 疫苗的貨物。美聯社
圖為今年5月時在馬達加斯加的塔那那利佛，一名機場工作人員正在處理聯合國支持的 COVAX 計劃捐贈的 COVID-19 疫苗的貨物。美聯社

世界衛生組織表示，目前全球COVID-19變異株Omicron感染病例有46%出現在非洲；同時警告，富裕國家可能為應對新變異株而再度囤積疫苗，此舉將影響全球疫苗供應。

世衛（WHO）非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）今天進行線上簡報時表示，全球46%的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron確診案例都在非洲。

另一方面，世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）指出，最近幾個月以來，由於富裕國家捐贈疫苗以及印度解除疫苗出口限制，世衛與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）貨源已增加。

歐布萊恩在簡報中呼籲，「我們必須確保這個（供應增加）現象持續」；並說，「不論Omicron變異株帶來什麼樣的狀況，全球疫苗供應還是可能再次出現高所得國家大量囤積的問題」。

歐布萊恩還指出，COVAX遭遇的一大問題就是富裕國家經常捐贈效期較短的COVID-19疫苗；而某些富裕國家的疫苗浪費比例也很高。

根據GAVI網站，自2月以來，COVAX已向全球144個國家/地區供應6.1億劑COVID-19疫苗。

疫苗 世衛 Omicron

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