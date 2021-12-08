5名法國議員連署公開信 要求官員不出席北京冬奧

5位法國議員連署，向總統馬克宏、外長勒德里安、總理卡斯特克斯、體育部長馬拉希尼亞努等官員發出公開信，要求拒絕出席邀請。圖為總統馬克宏。（Getty Images）

法國5位國會議員連署公開信，要求總統、外長等官員拒絕出席明年北京冬奧 。內容寫道，即使運動超越政治，也不應對破壞人權之事視而不見，出席只會給中共漂白惡行的正當性。

繼美、澳、紐與英國宣布外交抵制北京冬季奧運後，5位法國議員今天連署，向總統馬克宏 （Emmanuel Macron）、外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、總理卡斯特克斯（Jean Castex）、體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）等官員發出公開信，要求拒絕出席邀請。

連署議員為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席暨參議員卡托蘭（André Gattolin）、參議員維里尼（André Vallini）、甫訪台的參議員卡迪克（Olivier Cadic）、IPAC共同主席暨國民議會議員勒吉（Constance Le Grip），以及之前在國民議會支持台灣決議案中高喊「我是台灣人」的國民議會議員杜馬（Frédérique Dumas），五人皆為友台小組成員。

信中表示，2022年北京冬季奧運將在中華人民共和國與香港人權遭大舉破壞的脈絡下登場。中共在新疆維吾爾 地區對維吾爾等少數族群實施殘暴鎮壓，手段包括把至少100萬人關進集中營、強迫勞動與強制節育等。越來越多司法調查都找到可信證據，得以證明維吾爾地區發生種族滅絕的罪行。

公開信寫道，11月底出現的新證據「新疆文件」更揭露中華人民共和國主席習近平等政府高官在壓迫維吾爾族政策中的角色。中共同時也持續箝制香港民主運動，並迫害西藏與其他宗教與種族少數族群。

「在如此情況下，無法想像2022年冬奧能如常舉行。運動確應超越政治，但這並不表示應對大規模破壞人權之事視而不見」。

議員因此邀請馬克宏、勒德里安等人公開拒絕出席2022北京冬奧及其相關活動的邀請。「出席冬奧只會給中共政府漂白維吾爾及其他地區惡行企圖的正當性。參與這場冬奧，我國官方代表將面臨為中國政府宣傳公開擔保的風險。」

公開信結尾表示，「只有與受迫害者站在一起，並捍衛人類尊嚴，才能使我們持續以奧林匹克創立精神為榮」。

美國宣布抵制北京冬奧前，生態綠黨（EELV）總統候選人賈多（Yannick Jadot）就已在媒體上喊話，呼籲法國外交抵制北京冬奧與卡達世足。美國宣布後他也在推特（Twitter）上重申，「我再次要求馬克宏總統抵制中國冬奧。迫害維吾爾人、壓迫民主人士...為獨裁者把運動當工具一事作擔保，令人無法接受」，最後則寫上「＃彭帥」。

極左派總統候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則在推特上表示法國不應該抵制。許多法國網友不買單，在下方留言批評。@polpoliticienne說：「這到底是什麼幻想？應該有人去跟他解釋一下他到底有多蠢。」

網友@Franois02712924引用梅蘭雄之前以「不應在屍體上踢足球」為由呼籲馬克宏抵制卡達世足的報導，反諷寫道：「如果是在維吾爾人屍體上做體操，就沒關係了。」

先前率「外國干預歐盟民主程序特別委員會」訪問團來台的歐盟議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）則在推特上引用梅蘭雄的貼文並反擊道：「上百萬名流離失所、囚於集中營、淪為奴隸的維吾爾人渴望支持…法國與歐洲官員顯然都應該抵制這恥辱的奧運。只要我們還是民主政體，就不應該在集中營的陰影中慶祝。」