接觸確診者還去夜店 芬蘭女總理「坦承錯誤道歉」

芬蘭總理馬林近日傳出在與感染者接觸後，被媒體拍到仍前往夜店聚會且沒戴口罩，為此她也出面向大眾道歉。（路透）

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日傳出在與感染者接觸後，被媒體拍到仍前往夜店聚會且沒戴口罩 ，為此她也出面向大眾道歉。

衛報報導，現年36歲的馬林4日被八卦雜誌拍到她出現在赫爾辛基（Helsinki）一家夜店、更一路待到凌晨4時。值得注意的是，該國外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）在數小時前才剛檢測 出新冠肺炎陽性，而芬蘭內閣3日才剛開過會，代表馬林有接觸史。

事件曝光後，馬林6日在臉書（Facebook）上解釋道「我和我丈夫出去吃飯、在城裡購物、見見朋友，還花時間享受夜生活」，並提到「有官員告訴我，儘管與感染者有過接觸，但新冠防疫指南並未要求我隔離」，馬林8日還正式道歉，表示「我應該做出更好的判斷，並仔細確認我接受的指南，我很抱歉自己不清楚需要這樣做」。

在當地電視頻道進行的一項民調中，有三分之二的受訪者表示馬林的行為是一個「嚴重錯誤」。在疫情 期間，芬蘭一直保持著歐洲最低的發病率，該國出現約19萬6000例確診和1384人死亡。然而，感染人數如今正在創歷史新高，過去兩周芬蘭每10萬人中有308例新確診，同時該國已記錄8例新Omicron變種。