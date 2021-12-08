我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：Omicron再感染風險更高 但較Delta溫和

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

法國兩院壓倒性支持 禁止「性傾向扭轉」治療

中央社／巴黎8日專電

繼國民議會後，法國參議院昨天也以305票支持、28票反對，壓倒性一讀通過立法草案，禁止用於企圖讓同性戀、雙性戀與跨性別族群（LGBT）轉為異性戀的「性傾向扭轉治療」。

禁止性傾向扭轉治療草案由執政黨「共和前進！」 （LREM）議員沃森博客（Laurence Vanceunebrock）提出，獲得政府支持，希望以刑罰懲戒所謂的「治療師」，或能「治療」同性戀的宗教人士。議員在草案中稱這樣的行為「野蠻」、「過時」、「暴行」。

性別平權、多元與機會平等部長莫雷諾（Élisabeth Moreno）在議場中發言表示，「做自己不是罪。不，同性戀與跨認同不是病，且不能治療。不，沒有什麼需要治療的，因為我們無法選擇性傾向」。她譴責這樣的偽治療，「無可容忍地傷害人類尊嚴」。

投下28票反對票的皆為右翼共和黨（LR）。10月初國民議會則是115票支持、0票反對一致通過。

其中議員厄斯塔許-布里尼歐（Jacqueline Eustache-Brinio）提出了十多處法條修正皆遭拒絕，包括刪除「性別認同」（identité de genre）一詞，認為該詞定義不良。

對此莫雷諾則認為，一旦修改就會讓法案無法適用於特別遭受性向扭轉治療的跨性別者，「性別認同就是我們打從心底對自己的認同，不多也不少」。

根據新法，試圖強制他人成為異性戀或接受特定性別認同的治療師或宗教人士將觸犯法律，面臨2年刑期與3萬歐元罰款，若情況嚴重，例如對方為未成年人，則最高可面臨3年牢獄和4萬5000歐元罰款。

除觸犯新法外，此種舉動也可能同時面臨故意施暴、非法濫用藥物、騷擾或歧視等罪名。莫雷諾認為，更清楚界定罪行，便更能保護受害者。

現在7位參議員與7名國民議會議員須在兩院聯合委員會（Commission mixte paritaire）中討論出一份雙方同意的版本。若兩方意見不合，則國民議會享有最後議決權。

沃森博客2019年在國會委員會中報告時曾指出，近日接獲上百件案例，且報案頻率增加，其中包括催眠、荷爾蒙療法、電擊，以及驅魔等各種不同宗教療法，甚至有被強迫與異性結婚的案例出現。

性傾向扭轉治療倖存者組成的聯盟「沒什麼好治療」（Rien A Guérir）、同性平權協會「LGBT+ 的角落」（Le coin des LGBT+）等民間組織也紛紛在社群媒體分享這項好消息。

其他已明文禁止的歐洲國家有馬爾他與德國，以及數個西班牙省分。2019年，歐洲議會通過決議文，呼籲歐盟成員國立法禁止這種做法。

性別認同 同性戀 跨性別

上一則

白宮：若俄入侵烏克蘭 德會關閉北溪2號

延伸閱讀

美國外交抵制北京冬奧 法國將尋求歐盟協調因應

美國外交抵制北京冬奧 法國將尋求歐盟協調因應
法國81歲老人疑患囤積症 家中搜出百具貓屍

法國81歲老人疑患囤積症 家中搜出百具貓屍
法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」

法國右翼共和黨推女性選總統 政見被諷「太像馬克宏」
法國柔道金牌女將控教練男友施暴：鼻梁骨折、熊貓眼

法國柔道金牌女將控教練男友施暴：鼻梁骨折、熊貓眼

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分

芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣
超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現