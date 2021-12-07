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安倍再談「台灣有事」 盼中國別誤判世界潮流

中央社╱東京8日電
日本前首相安倍晉三日前說出「台灣有事就是日本有事」的言論，引發中國大陸不滿。（取材自騰訊）
日本前首相安倍晉三日前說出「台灣有事就是日本有事」的言論，引發中國大陸不滿。（取材自騰訊）

日本前首相安倍晉三日前說「台灣有事」等同日本有事、日美同盟有事，他昨晚上電視再談台灣有事，言及80年前的珍珠港事件是日本誤判世界潮流，盼其他國家勿重蹈覆轍。

安倍昨晚上日本富士電視衛星台新聞節目PRIME NEWS被主播問及「台灣有事」究竟是思考何種情況會發生？他表示，包括是否登陸侵攻，或實施大規模網路攻擊，削弱台灣國民戰鬥的意志，然後引發台灣內部的混亂狀況。也就是包括對台灣發動侵攻或非常間接式的侵略在內，有各種模式。

他說，現在有事（有緊急狀況）與平時的界線已漸漸分不清。即使沒對台灣發動大規模網路攻擊或未直接登陸台灣本島，也很可能侵攻台灣周邊的島嶼引起混亂，甚至引起台灣國內的大混亂。

被主播問及所謂大規模網路攻擊是否指類似愛沙尼亞遭網路攻擊，銀行、鐵路、電力系統等遭駭客利用電腦控制的情況時，安倍答說：「沒錯，譬如有很多企業遭勒索病毒 （RansomWare）攻擊，有時讓人懷疑是國家的行為。」

他說，例如對台灣的基礎建設發動大規模網路攻擊，引起混亂，趁機進攻，這些都很有可能。

主播拿出寫著「重要影響事態度」、「存立危機事態」、「武力攻擊事態等」有關日本和平安全法制圖表問安倍，如果台灣有事，日本自衛隊和美軍將如何因應？

安倍表示，所謂重要影響事態，若是放任，日本可能有遭武攻之虞，對日本的和平與安全產生重要影響，這種情況，日本可從後方支援美國等盟友。

針對本月1日接受台灣的國策研究院邀請發表視訊演說，甫就任日本執政黨自由民主黨內最大派閥「安倍派」（正式名稱為清和政策研究會）的安倍表示，他做出上述發言，絕非要挑釁中國，他自認是日本政壇最致力於發展日中關係的政治人物。

他還表示，清和政策研究會創立之初就希望發展日中關係。不過，近來中國對台灣的軍事壓力升高是事實，例如前陣子四天內中國有149架次的軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。

安倍指出，紛爭大多發生在雙方能力嚴重失衡或誤判對方的意志時，例如，中國可能會認為武統台灣並非難事、門檻不高，因此他認為有必要提高這個門檻。

他說，現實的問題是與那國島距離台灣僅約100公里，如果有事，譬如中國與台灣之間，或者是包含美國在內發生緊急狀況的話，對日本而言，至少已構成「重要影響事態」，因此他才會說，台灣有事等同日本有事、美日同盟有事。

安倍強調，中國對台灣的軍事威脅升高，出動大量軍機擾台，日本有必要展現意志，讓中國知道事情可能發展成什麼情況，會有什麼危險性。

被主播問及美國有一部台灣關係法，日本版的台灣關係法內容為何？安倍表示，日台關係一直在加強，譬如說日本是全世界最早提供大量疫苗給台灣的國家，日台關係的強固程度比制定一部法律更強。

他還說，民間的安保對話都在進行，包括日本、台灣和美國等三國對話，再回饋資訊給政府。他透露，很多事都實際在進行，但他不便透露內容。

安倍認為，現在最該做的就是協助參加聯合國的組織，譬如參加世界衛生組織（WHO），因為台灣現在無法發聲，日本應予以拉抬、協助，包括協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

日本 台灣關係法 民主黨

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