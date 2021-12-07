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加入美國抵制行列 澳洲宣布「不派員出席北京冬奧」

編譯張君堯／綜合報導
澳洲已表示將與美國一同進行外交抵制，不會派人參加在中國舉辦的2022年冬季奧運會。(路透)
澳洲已表示將與美國一同進行外交抵制，不會派人參加在中國舉辦的2022年冬季奧運會。(路透)

澳洲已表示將與美國一同進行外交抵制，不會派人參加在中國舉辦的2022年冬季奧運會。

BBC報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日指出，澳洲將不會派官員前往北京參加明年的冬季奧運，並稱這一決定是為了回應中國在新疆「侵犯人權的行為」以及「澳洲一直提出的許多其他問題」，不過他補充說「運動員仍能參加賽事」。

莫里森表示，鑑於近年來與中國的關係惡化，澳洲加入抵制「並不奇怪」，並提到「我這樣做是因為這符合澳洲的國家利益，這是正確的做法」，他還指責中國拒絕改善兩國關係的機會，堅稱澳洲對雙邊會談保持開放態度。

目前澳洲奧委會表示支持政府的決定，但渴望確保約40名運動員的安全。據悉，其他國家包括加拿大和日本也在考慮對北京冬季奧運進行外交抵制，而紐西蘭已確認「出於對新冠病毒的擔憂，不會派遣官員參加」。

日本方面則尚未做出最後決定，據日媒產經新聞獨家報導，日本政府研議採折衝方案：不派部會首長，而考慮比照東京奧運時的中國團規格，由體育廳長官室伏広治或日本奧委會會長山下泰裕率團。日本政府將在審慎觀察中方、G7各國的態度後做出決定。

報導還提到，歐美批判中國人權問題力道日益增加，在美國祭出外交抵制後，日本也須對新疆人權爭議做出回應，擬不派遣部會首長出席，以避免對國際社會發出錯誤訊息。

另一方面，7月東京奧運時，中方派出國家體育總局局長、中國奧林匹克委員會主席苟仲文率團，日方研議以相應層級官員率團作為「外交回禮」。由不是官員的山下代表出席，可與美國的步調仍保持大致相同。

澳洲 東京奧運 日本

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