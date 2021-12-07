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COVID-19確診激增 歐盟衛生機構建議混打疫苗

中央社布魯塞爾7日綜合外電報導
歐洲正竭力對付聖誕假期前激增的病例，兩個歐洲聯盟（EU）衛生機構今天建議，在最初施打疫苗和追加接種階段，都可混打已獲批准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（美聯社）
歐洲正竭力對付聖誕假期前激增的病例，兩個歐洲聯盟（EU）衛生機構今天建議，在最初施打疫苗和追加接種階段，都可混打已獲批准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（美聯社）

歐洲正竭力對付聖誕假期前激增的病例，兩個歐洲聯盟（EU）衛生機構今天建議，在最初施打疫苗和追加接種階段，都可混打已獲批准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）透過聲明表示，證據顯示，混打病毒載體疫苗與mRNA疫苗，產生的抗體濃度良好。

在兩機構出面背書前，昨天公布的一項大型研究也指出，第一劑施打阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，即AZ疫苗）或輝瑞/BNT疫苗（Pfizer/BioNTech），9周後再打一劑莫德納疫苗（Moderna），產生的免疫反應更好。

美國已放行疫苗混打，世界衛生組織（WHO）也在評估當中。

各界目前正深入研究疫苗防護持久力，各國政府也在全球追蹤新變異株Omicron的同時，實施新的防疫限制。歐洲將於下周正式對5至11歲孩童推行疫苗接種計畫。

歐盟藥品管理局與歐洲疾病預防管制中心說：「在疫苗選項方面，混打疫苗時程可以更彈性，尤其能降低疫苗因任何理由短缺對接種計畫造成的衝擊。」

這兩個機構的建議也是為了幫助歐盟成員國，在全歐盟正式批准前，先自行推動疫苗混打。衛生機構目前正持續研究混打疫苗的數據。

疫苗 歐盟 莫德納

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