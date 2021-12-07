呼應美國民主峰會 教宗談民主價值與民粹主義

美國邀請全球110國於9日舉辦「民主峰會」，教廷雖未參加，但教宗昨天在返國機上談話呼應時事，他倡言民主是人類文明寶藏應受捍衛，警告大家小心煽動民粹與國族主義的血腥獨裁政權。美聯社

美國邀請全球110國於9日舉辦「民主峰會 」，教廷雖未參加，但教宗 昨天在返國機上談話呼應時事，他倡言民主是人類文明寶藏應受捍衛，警告大家小心煽動民粹與國族主義的血腥獨裁政權。

教宗方濟各（Pope Francis）昨天結束出訪從希臘搭機返回梵蒂岡，他在機上回應記者提問「民主衰退」時強調，民主價值需要捍衛，且不能只靠一個超級強權來護衛，也需要各個國家自行挺身捍衛，同時互助守護其他國家的民主價值。

教宗說，他看到當前民主社會有兩個危險，一是各處猖獗的民粹主義，讓他聯想到20世紀的民粹主義「納粹 」剛開始也是靠動員愛國主義、民族情感，結局卻是毀滅民主生活，演變成血腥獨裁政權，造成大量死傷、生靈塗炭。

教宗說，任何政府都應避免步上民粹主義的道路，民粹主義（populism）與真正的群眾主義（popularism）完全不同，後者是指讓所有人都享有言論表達自由，不論你屬於何種身分認同或族群，都能自由表現你的信仰價值與藝術文化，民粹主義則截然相反。

教宗表示，民主社會正在弱化，因為國家真正的價值被犧牲了，取而代之的是「稱王稱帝」的野心，想打造擴權的「超級政府」，這現象值得我們好好反思。

教宗警告，各國不應落入民粹主義「非我族類、其心必異」的納粹思維，也不應在全球化治理之下，喪失個人族群認同。

教宗引述1903年英國神父作家班森（Robert Hugh Benson）著作「世界之主」（Lord of the World），警告如果有一個大國崛起，試圖用強權宰制其他國家的經濟、文化、社交互動，那人類社會就會失去自由。

教宗說，他認為當前民主社會最大的威脅就是民粹主義，這個思潮對國際經濟、文化都帶來巨大危險，但他並非政治學家，只是提出自己的觀察想法。

美國預定於9日到10日以線上方式舉辦首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），台灣也在受邀的110國之列，將由行政院政務委員唐鳳、駐美代表蕭美琴代表與會，會議主軸包括防範威權主義、打擊貪腐、促進人權等。中國、俄羅斯等國則未獲邀請。