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蒲隆地監獄發生電線走火意外 38人命喪火場

中央社肯亞奈洛比7日綜合外電報導
蒲隆地共和國一間監獄發生大火，造成38死、69人重傷。(美聯社)
蒲隆地共和國一間監獄發生大火，造成38死、69人重傷。(美聯社)

東非國家蒲隆地共和國副總統巴佐姆班扎（Prosper Bazombanza）表示，首都吉特加（Gitega）一間人滿為患的監獄今天凌晨發生大火，事故造成38人死亡，另有69人重傷。

目擊者表示，大火在當地時間凌晨4時左右開始燃燒，摧毀監獄的數個區域，當時許多囚犯仍好夢正酣。

影片來源：YouTube Africanews

意外發生後，內政部在推特發文稱，火災肇因為電線短路。

一名受刑人在電話採訪中告訴法新社：「我們看到火焰竄得很高，於是開始大叫：『我們要被活活燒死啦！』但警察拒絕打開牢房的門，還說『這是我們收到的命令』…我不知道自己是如何逃出來的，但有些囚犯葬身火窟。」

目擊者也稱，警方派出卡車，將傷勢最嚴重的犯人送往醫院救治，其他傷勢較輕的人則在現場接受治療。

這座擁有近百年歷史的監獄是蒲隆地規模第3大的監獄，內部關押了一些政治犯，還有一個專門收容女性受刑人的區域。

根據監獄當局統計，截至11月底，這座設施共收容超過1500名囚犯，遠高於400名的額定容量。

據內政部說法，這所監獄8月時也曾發生火災，當時當局也歸咎於電線短路。

監獄 內政部 警察

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