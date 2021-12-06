我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫變種病毒 道指上漲646點

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

印度接待普亭到訪 圖在對俄美關係間取得平衡

中央社新德里6日綜合外電報導
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天會見到訪的俄羅斯總統普亭，磋商兩國的國防和貿易關係，以圖在與美國的關係之間取得平衡。
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天會見到訪的俄羅斯總統普亭，磋商兩國的國防和貿易關係，以圖在與美國的關係之間取得平衡。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天會見到訪的俄羅斯總統普亭，磋商兩國的國防和貿易關係，以圖在與美國的關係之間取得平衡。

印度外交部指出，這項雙邊年度峰會的議題涵蓋政治和國防領域。兩位領導人並商討了阿富汗政權今年稍早由塔利班組織接管一事，這導致阿國的人道危機。

莫迪在與普亭展開會談之前的開場白中說：「過去數十年來，世界上出現了許多根本改變，也出現了各種地緣政治要素，但印度與俄羅斯的邦誼始終如一。」

印度和俄羅斯長久以來的關係密切，如今並訂定目標，要使雙邊貿易規模在2025年之前達到300億美元。不過近來印度與美國拉近了關係，認為美國是對抗中國的關鍵力量。

俄國則對印度、美國、日本和澳洲為因應中國在印太地區的日益專斷作為而組成四方安全對話（Quad），態度保留。

印度在加強對美軍事關係的同時，也設法要處理好和俄國的國防關係。印度是一大軍火進口國，冷戰時期多半仰仗前蘇聯供應軍備，如今則分散採購來源，同時也購買美製武器。

在美國前總統川普時期，印度曾與美國簽定30億美元以上的軍購合約，兩國軍備交易已由2008年趨近於零增加到2019年150億美元。

另一方面，印度為對抗中國而採購俄製S－400飛彈系統，成了對美關係上的一大問題。這是一種精密的面對空飛彈防禦系統，一旦到手，可望使印度取得對中國和巴基斯坦的戰略嚇阻威力。不過美國已要求夥伴國不要採購俄造軍備，否則可能會加以制裁。

印度 俄羅斯 普亭

上一則

敘利亞獨腿武術教練辦學堂 撐起百名孤兒的天

下一則

首名日本人確診Omicron 接種2劑疫苗曾赴義大利

延伸閱讀

印度俄羅斯2+2會議 簽署多項國防合作協議

印度俄羅斯2+2會議 簽署多項國防合作協議
普亭6日訪印度與莫迪開峰會 料簽署防務合約、能源協議

普亭6日訪印度與莫迪開峰會 料簽署防務合約、能源協議
普亭6日訪印度與莫迪開峰會 將簽防務合約與多項協議

普亭6日訪印度與莫迪開峰會 將簽防務合約與多項協議
烏俄衝突在即 普亭真打一仗或長期冷戰？

烏俄衝突在即 普亭真打一仗或長期冷戰？

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47
哈利與梅根無法改變英皇室的傳統，只能離開、到美國開創新生活。（路透資料照片）

弄不懂這一點竟成哈利、梅根非得離開英國主因？

2021-11-29 10:45

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議
南加內陸兩華女涉情色交易被拘

南加內陸兩華女涉情色交易被拘