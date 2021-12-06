印度接待普亭到訪 圖在對俄美關係間取得平衡

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天會見到訪的俄羅斯總統普亭，磋商兩國的國防和貿易關係，以圖在與美國的關係之間取得平衡。

印度 總理莫迪（Narendra Modi）今天會見到訪的俄羅斯 總統普亭 ，磋商兩國的國防和貿易關係，以圖在與美國的關係之間取得平衡。

印度外交部指出，這項雙邊年度峰會的議題涵蓋政治和國防領域。兩位領導人並商討了阿富汗政權今年稍早由塔利班組織接管一事，這導致阿國的人道危機。

莫迪在與普亭展開會談之前的開場白中說：「過去數十年來，世界上出現了許多根本改變，也出現了各種地緣政治要素，但印度與俄羅斯的邦誼始終如一。」

印度和俄羅斯長久以來的關係密切，如今並訂定目標，要使雙邊貿易規模在2025年之前達到300億美元。不過近來印度與美國拉近了關係，認為美國是對抗中國的關鍵力量。

俄國則對印度、美國、日本和澳洲為因應中國在印太地區的日益專斷作為而組成四方安全對話（Quad），態度保留。

印度在加強對美軍事關係的同時，也設法要處理好和俄國的國防關係。印度是一大軍火進口國，冷戰時期多半仰仗前蘇聯供應軍備，如今則分散採購來源，同時也購買美製武器。

在美國前總統川普時期，印度曾與美國簽定30億美元以上的軍購合約，兩國軍備交易已由2008年趨近於零增加到2019年150億美元。

另一方面，印度為對抗中國而採購俄製S－400飛彈系統，成了對美關係上的一大問題。這是一種精密的面對空飛彈防禦系統，一旦到手，可望使印度取得對中國和巴基斯坦的戰略嚇阻威力。不過美國已要求夥伴國不要採購俄造軍備，否則可能會加以制裁。