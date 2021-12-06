敘利亞獨腿武術教練辦學堂 撐起百名孤兒的天

因傷截肢的功夫教練歐斯曼（左一）指導學生。（Getty Images）

在敘利亞北部叛軍控制的地區，一群孩子正在磨練武術技巧。功夫教練歐斯曼雖然因傷截肢，但在他的指導下，學生從旋子踢腿到有力的刺拳都絲毫不含糊，放眼國際大賽。

24歲的歐斯曼（Fadel Othman）在阿勒坡省（Aleppo）西部偏鄉、叛軍控制下的阿比資姆鎮（Abzimu）經營一所小型武術學校，100名學員當中有孤兒、還有在敘國數十年內戰中失去父親的孩子。

歐斯曼在戶外空地告訴法新社：「這是我受傷後訓練的第一支隊伍。」他通常在這塊空地教授功夫課，當提及學生時，歐斯曼說：「我堅信他們有朝一日會成為世界冠軍。」

2015年，政府軍與叛軍在阿勒坡省交戰時，歐斯曼被砲彈擊中傷重截肢。根據世界衛生組織（WHO ）統計，超過8萬6000名敘利亞人因與戰火有關的傷害而截肢。

12歲開始習武的歐斯曼差點放棄這個畢生志業，他告訴法新社：「我覺得被這個世界遺棄了。」

但在土耳其接受治療的3年期間，他繼續與武術教練一起上課，甚至參加了幾場比賽。

今年稍早，歐斯曼成立了這所功夫學院，訓練各種程度的學生。

在裝設沙袋和單槓的武術教室裡，牆上掛滿歐斯曼的參賽照片。他在課堂上示範了一系列熱身運動，甚至沒有使用拐杖。

當學生們在五顏六色的墊子上練習複雜的功夫招式時，他在旁監督，然後幫助他們精進技巧。

歐斯曼說，他想教導孩子們「可以用來保護自己的有用動作」，同時增加他們的自信心。

這裡沒有主電源，當這個由倉庫改建成的教室，裡面供電的電池沒電時，歐斯曼靠在牆上，憑著斜射進房內的最後一束光線，戴著拳擊手套接住這些幼年學子的拳頭。

歐斯曼在空地上，為約14名身穿相同制服的學生上課。他說：「我把他們視為我的弟弟。我的目標是擁有一支強大的團隊，培養出能夠參加國際比賽的下一代（戰士）。」