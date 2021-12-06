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歐盟延長制裁中國官員 歐洲議員：習近平誤判

中央社布魯塞爾6日專電
歐洲聯盟延長制裁侵犯人權的中國官員至2022年底。 路透
歐洲聯盟延長制裁侵犯人權的中國官員至2022年底。 路透

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰今天表示，歐洲聯盟延長制裁侵犯人權的中國官員至2022年底，顯示中國領導人認為歐盟會向北京屈服是幻想，布魯塞爾證明獨裁者習近平的團隊評估錯誤。

歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）今天對歐盟決定對侵犯人權的中國官員延長制裁一年的決定發表評論。

包瑞翰表示，幾天前中國領導層還幻想歐盟會結束今年3月對中國官員祭出的制裁，向北京屈服。但布魯塞爾今天的決定已經證明，獨裁者習近平的團隊評估錯誤。

他指出，即將上台的德國新政府聯盟將採取的對中路線此刻也發揮積極作用，他呼籲中國認清現實，歐盟願意與中國進行對話，但在必要的情況下，歐盟也會劃清界限。

歐盟今天通過決定，將對在世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長一年，直至2022年12月8日，目前制裁名單上共有14人和4個實體。

歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，今年3月公布，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。

隨後中國加倍報復歐盟，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構，包瑞翰列名其中。

德國新政府預計本週上台，準外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中國將採強硬立場，她近日表示，當提到氣候變遷和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。

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