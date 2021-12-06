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印度俄羅斯2+2會議 簽署多項國防合作協議

中央社新德里6日專電
印度與俄羅斯外交部長、國防部長今天在新德里舉行首次2+2會議，雙方簽署多項有關「軍事及小型武器」的合作協議。圖為俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoygu，左）和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh，右）握手。美聯社
印度與俄羅斯外交部長、國防部長今天在新德里舉行首次2+2會議，雙方簽署多項有關「軍事及小型武器」的合作協議。圖為俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoygu，左）和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh，右）握手。美聯社

印度俄羅斯外交部長、國防部長今天在新德里舉行首次2+2會議，雙方簽署多項有關「軍事及小型武器」的合作協議。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和國防部長蕭依古（Sergey Shoygu）昨天深夜抵達新德里，今天與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）及國防部長辛赫（Rajnath Singh）召開2+2會議。

根據印度外交部上週預告，這場部長級2+2會議是印度與俄羅斯首次會議。

辛赫會後推文說，雙方在會中就國防合作進行討論的成果豐碩且實在，印度珍惜與俄羅斯之間「特殊、具特權的戰略夥伴關係」。

他感謝俄羅斯對印度的堅實支持，希望兩國合作能為區域帶來和平、繁榮和穩定，並稱「很高興雙方簽署了數項有關小型武器和軍事合作的協定、合約及議定書」。

不過，辛赫及印度國防部尚未發布正式聲明或新聞稿，披露與俄羅斯簽署的多項協定細節。但印度媒體報導，其中一項主要協議是俄制AK-203突擊步槍的技術轉移與在地生產。

今日印度報（India Today）引述不具名官員報導，根據協定，印度將在未來10年間透過一家印俄合資公司，在印度生產超過60萬支AK-203突擊步槍。

報導也說，另一項協議是把印俄將到期的10年軍事技術合作協議，延長至2031年。

另方面，蘇杰生在開幕致詞中說，雙方今天將討論如何因應現今國際關係的多極化趨勢與再平衡以及其他挑戰，諸如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、恐怖主義、阿富汗局勢以及海事安全。

這場2+2會議是在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行第21屆印度-俄羅斯峰會之前召開；普亭已於今天下午抵達新德里。

印度與美國存在「全面戰略夥伴關係」，但印度同時也是俄羅斯「特殊、具特權的戰略夥伴」。

印度 俄羅斯 國防部

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