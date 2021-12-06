印度Omicron確診升至21例 新變異株首現尼泊爾

印度 官員今天表示，國內Omicron 變異株病例已攀升至21例，民眾須加緊接種疫苗 。尼泊爾衛生當局則指出，境內發現首2例Omicron個案。

印度西部的拉吉斯坦省（Rajasthan）通報9起COVID-19新變異株Omicron個案，為全國最多，其次是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的8例，另有2起在卡納塔卡省（Karnataka）， 古茶拉底省（Gujarat）與首都新德里（New Delhi）各有1例。

新德里市衛生局長詹恩（Satyendar Jain）在推特（Twitter）上表示：「德里人民必須完整接種疫苗，戴上口罩並保持社交距離。」

詹恩說，新德里的首例Omicron個案正在國營醫院接受治療，此外，新德里約94%成年人已至少打了一劑疫苗。

Omicron變異株2日首度現蹤印度，卡納塔卡省2人確診，其中一人近期沒有旅遊史。

印度大多數其他病例為境外移入，但醫生表示，Omicron變異株已在社區中傳播開來。

印度在過去24小時通報了8895例COVID-19新確診個案，總染疫數達到3464萬；病歿人數則新增211例，總數來到47萬3537人。

此外，尼泊爾衛生部今天表示，發現國內首2例Omicron變異株確診，其中一人為66歲外籍人士，個案於11月19日自Omicron已現蹤的國家入境。

另一名71歲染疫者與前述外籍人士有密切接觸，並於昨天確診Omicron。尼泊爾當局並未指出確診者國籍。

尼泊爾衛生部在聲明指出，兩人皆已隔離，當局追蹤他們的接觸史，匡列66人檢測皆呈陰性。

尼泊爾因擔憂Omicron變異株，近期已禁止來自8個非洲國家和香港的旅客入境。