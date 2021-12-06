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去年槍殺鄰居母子震驚全球 菲律賓前警察獄中身亡

中央社馬尼拉6日專電
菲律賓前警察努艾斯加去年12月在自己女兒面前，槍殺手無寸鐵的鄰居母子。(取自Twitter＠RONJIE DAQUIGAN)
菲律賓前警察努艾斯加去年12月在自己女兒面前，槍殺手無寸鐵的鄰居母子。(取自Twitter＠RONJIE DAQUIGAN)

菲律賓前警察努艾斯加去年12月槍殺手無寸鐵的鄰居母子，引發全國怒火，遭判無期徒刑。他上周在獄中不適，送醫後身亡。菲律賓矯正局表示，相驗結果死因初步疑為心肌梗塞。

努艾斯加（Jonel Nuezca）今年47歲。菲律賓星報（Philippine Star）和菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，矯正局發言人查克萊格（Gabriel Chaclag）說，努艾斯加被送入新比利比重刑犯監獄（NBP）前，未通報任何重大健康狀況。

矯正局是菲律賓獄政主管機關。

查克萊格說，努艾斯加11月30日因暈眩和呼吸急促送醫，當天傍晚6時44分在醫院過世。初步判斷，努艾斯加死因為心肌梗塞導致心肺功能停止。

查克萊格表示，努艾斯加的獄友說詞一致，他在獄中沒有敵人，且送醫前未發生可疑事件，「看來死因是自然因素」。

去年12月20日，當時在馬尼拉都會區擔任警察的努艾斯加與存在夙怨的鄰居桑雅（Sonya Gregorio）和她的兒子法蘭克（Frank Gregorio）發生口角。努艾斯加12歲的女兒也在場，高喊「我爸是警察」；桑雅回答：「我不在乎。」

隨後，努艾斯加對桑雅和法蘭克大吼：「王八蛋，你要我現在殺了你們嗎？」就舉槍射殺這對母子。

努艾斯加射殺鄰居母子的影片在社群媒體迅速傳播，掀起菲律賓全國怒火，以及對杜特蒂（Rodrigo Duterte）當局掃毒戰下，菲國警察「有罪不罰」情形的檢討聲浪。努艾斯加被冠以「殺人警察」稱號，也因此遭革職。

今年8月，法院判處努艾斯加無期徒刑（reclusion perpetua），並須賠償95萬2560披索（約新台幣52.44萬元）給被害人家屬。

根據菲律賓法律，無期徒刑最長刑期為40年。

警察 社群媒體 監獄

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