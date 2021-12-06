南非反種族隔離鬥士易卜拉欣病逝 享壽84

南非 執政黨表示，南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）在羅本島的多年獄友、長年對抗種族隔離政策的易卜拉欣（Ebrahim Ismail Ebrahim）今天逝世，享壽84歲。

法新社報導，非洲民族議會（ANC）發表聲明指出，易卜拉欣長年與病魔搏鬥，於約翰尼斯堡的家中病逝。

聲明表示，易卜拉欣是「ANC的長期黨員，也是一位愛國者，他以謙遜和奉獻的態度，以及傑出表現，在不同的職務為國家服務」。

易卜拉欣在青少年時期就加入ANC，於1952年成為ANC的青年活躍人士，起身對抗南非的少數白人統治，但他在反種族隔離的編年史中甚少被提及。

易卜拉欣後來成為ANC武裝支系的一員，於1963年因為破壞罪被捕。他和其他18人一起受審，被判處15年徒刑，於羅本島（Robben Island）服刑。曼德拉也在羅本島服刑長達27年。

易卜拉欣後來在1979年獲釋，但於1989年再次被捕，遭到刑求，並在1989年被判處20年有期徒刑。

他和另外兩人被指控於1986年在史瓦濟蘭附近、一處白人擁有的農場裝設地雷，遭判有罪。

他於1991年獲釋，並在南非於1994年舉行第一次民主選舉後加入南非政府。他曾任議員，之後擔任政府顧問，協助調解以色列 與巴勒斯坦 紛爭、盧安達與剛果紛爭，以及蒲隆地、科索沃、玻利維亞和尼泊爾等多國的衝突。

易卜拉欣在2009年被任命為副外交部長，任職6年。