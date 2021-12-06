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遭控10多項罪名 翁山蘇姬被法院宣判「入獄4年」

編譯中心／綜合報導
緬甸遭罷黜的領導人翁山蘇姬煽動叛亂罪名成立，被判4年監禁。（路透）
緬甸遭罷黜的領導人翁山蘇姬煽動叛亂罪名成立，被判4年監禁。（路透）

緬甸法院6日以煽動和違反新冠防疫規定等罪名判處翁山蘇姬4年有期徒刑，這也是自2月緬甸軍政府奪取政權以來，這位諾貝爾和平獎得主面臨的首次判決。

CNN報導，現年76歲的翁山蘇姬面臨近12項指控，包括機密法、貪腐、煽動叛亂、違反新冠防疫規定、非法持有對講機、選舉舞弊、違法行為等，這些指控的總和最高刑期超過100年，而翁山蘇姬選擇否認所有指控。

翁山蘇姬是緬甸前國務資政，法院原訂於上月30日宣布翁山蘇姬和前總統溫廷（Win Htein）的判決，但當時延後至今日宣判。

路透社報導，緬甸軍方將領今年2月1日凌晨發動政變，推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬的文人政府，終結這個東南亞國家短暫的民主政治，翁山蘇姬便遭到拘押至今。

根據緬甸觀察組織數據，在軍政府鎮壓異議人士的行動中，有超過1200人喪生，上萬人遭逮捕。

政變幾天後，翁山蘇姬即被控數項離奇罪名，包括非法持有無線電對講機，以及在去年選舉過程中違反防疫規定。當時她所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）勝選。

緬甸軍政府一步步在翁山蘇姬身上添加了許多的罪名，其中包括違反官方的機密法、貪腐、選舉舞弊等。

緬甸 翁山蘇姬 防疫

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