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隨扈擋不住…「法版川普」慘被反對者「鎖頭痛擊」

編譯張君堯／綜合報導
法國極右派名嘴澤穆爾。（歐新社）
法國極右派名嘴澤穆爾。（歐新社）

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）上周正式宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，不過在他第一次競選活動中似乎就「踢鐵板」，被反對者一把抓住「鎖頭」。

63歲的澤穆爾認為穆斯林的信仰與法國價值「不相容」，被批評家視為毫無歉意的「種族主義者」，支持者卻欣賞他對法國傳統價值的擁護，稱他為「法國川普」。

衛報報導，曝光的影片顯示，5日在巴黎附近的一場激烈集會上，澤穆爾在隨扈的保護下仍被一名反對他的男子抓住進行「鎖頭」。據悉，澤穆爾僅受到輕傷。

澤穆爾選在巴黎郊區的一個展覽中心舉辦他的第一場競選活動，每每他提到減少移民，既有成千上萬的支持者為他歡呼，而每每提到現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）都會被抱以大量噓聲，澤穆爾疾呼「賭注是巨大的，如果我贏了，那將是贏回世界上最美麗的國家的開始」。

澤穆爾曾發誓如果他當選，將把移民減少到幾乎為零，並大幅加強入籍程序，並驅逐失敗的尋求庇護者和非法移民

不過最新調查顯示，如果現在就舉行選舉，澤穆爾將在第一輪就被淘汰，馬克宏則有望擊敗雷朋（Marine Le Pen）獲勝，但分析人士警告稱「結果仍存在高度不確定性」。

法國極右派名嘴澤穆爾上周正式宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，...
法國極右派名嘴澤穆爾上周正式宣布角逐明年總統大選，更把強烈的反移民主張帶入選戰，不過在他第一次競選活動中似乎就「踢鐵板」，被反對者一把抓住「鎖頭」。（取材自推特）

非法移民 馬克宏 種族主義

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